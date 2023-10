10 Rekomendasi Film Terbaik Bulan November

Bisnis.com, JAKARTA — Sebentar lagi Oktober akan berakhir dan berganti ke bulan November. Sudah saatnya kamu mempersiapkan list film untuk ditonton pada bulan November mendatang.

Film ini cocok untuk ditonton bersama keluarga, anak-anak, maupun bersama pacar atau teman melalui aplikasi streaming ataupun di bioskop kesayangan kamu.

Simak rekomendasi film luar negeri yang bisa kamu tonton pada bulan November:

1. The Marvels

Kapten Marvel yang diperankan Brie Larson kembali untuk menyelamatkan planet bumi dari alien jahat, tetapi kali ini pekerjaannya menjadi jauh lebih sulit karena kesalahan kosmik yang menghubungkannya dengan dua pahlawan super lainnya.

Setiap kali dia menggunakan kekuatannya, dia bertukar tempat dengan Photon (Teyonah Parris) atau Ms Marvel (Iman Vellani). Akan kah Ia mampu mengendalikannya?

Berbicara tentang Marvels, Marvel Studios sendiri telah berjuang untuk mendapatkan kembali momentumnya sejak Avengers: Endgame keluar pada tahun 2019.

Film ini akan dirilis secara internasional mulai 8 November, dan pada 10 November di AS dan Inggris.

2. Saltburn

Pada dasarnya "The Talented Mr Ripley Revisits Brideshead", Saltburn dibintangi oleh Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin) sebagai seorang mahasiswa Universitas Oxford yang diundang untuk menghabiskan musim panas di rumah megah milik anak laki-laki paling populer di perguruan tinggi, Jacob Elordi.

Akankah dia selamat ditemani keluarga anak laki-laki yang sangat kaya raya, termasuk seorang wanita dan tuan rumah yang diperankan dengan penuh semangat oleh Rosamund Pike dan Richard E Grant? Film ini akan secara resmi dirilis pada 17 November di AS, Inggris, dan Irlandia.



3. Dream Scenario

Paul Matthews (Nicolas Cage) adalah seorang profesor universitas yang menikah dan penuh bahagia, meskipun dia sangat tidak karismatik sehingga sebagian besar muridnya tidak mendengarkannya.

Tapi suatu hari, entah kenapa, dia mulai muncul dalam mimpi orang-orang: apa pun yang diimpikan seseorang, Paul ada di latar belakang, entah hanya sekedar lewat.

Apakah fenomena aneh ini membuatnya istimewa? Dan haruskah hal itu membuatnya kaya dan terkenal? Film ini akan dirilis pada 10 November di AS, Inggris, dan Irlandia.



4. Priscilla

Setahun setelah film biografi Elvis Presley karya Baz Luhrmann, Sofia Coppola telah membuat film biografi istri Raja Priscilla dan itu sangat berbeda. Meskipun film Luhrmann meledak dengan kebisingan dan warna, film Coppola adalah sebuah drama intim dan tenang yang tidak berkonsentrasi pada kemewahan dunia hiburan, namun pada kehidupan rumah tangga pahlawan wanita mudanya yang semakin penuh ketegangan.

Film ini dimulai pada tahun 1959, ketika Priscilla Beaulieu (Cailee Spaeny) adalah seorang gadis berusia 14 tahun di pangkalan militer Amerika di Jerman, dan Elvis (Jacob Elordi) adalah seorang tentara yang rindu kampung halaman sangat menyukainya.

Film ini dirilis pada 3 November di AS dan Kanada.



5. The Killer

Diadaptasi dari novel grafis Perancis karya Alexis "Matz" Nolent, The Killer dibintangi oleh Michael Fassbender sebagai pembunuh lepas. Dia bangga dengan efisiensi metodenya yang luar biasa, tetapi suatu hari dia secara tidak sengaja menembak orang yang salah di Paris, dan dia terpaksa terbang keliling dunia, menabrak semua orang yang ingin membalas kesalahannya.

Dirilis pada 10 November di Netflix secara internasional



6. Next Goal Wins

Pada tahun 2001, Samoa Amerika dikalahkan oleh Australia di sepak bola, dengan skor akhir yang memalukan 31-0.

Bertekad untuk melepaskan reputasi mereka sebagai pesepakbola terburuk di dunia, tim Samoa Amerika menyewa pelatih Belanda-Amerika, Thomas Rongen.

Kisah underdog mereka dijadikan film dokumenter, Next Goal Wins, dan kini Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit) mengubahnya menjadi drama komedi menyenangkan yang dibintangi Michael Fassbender, yang juga bisa disaksikan di The Killer bulan ini. Dirilis di AS dan Kanada pada 17 November



7. May December

Gracie (Julianne Moore) dan Joe (Charles Melton) telah menikah selama 20 tahun, dan sekarang menjalani kehidupan yang nyaman di sebuah rumah tepi danau yang membuat iri bersama ketiga anak mereka.

Yang menarik adalah mereka berkumpul ketika Gracie berusia 36 tahun dan Joe adalah seorang anak sekolah berusia 13 tahun. Apakah kebahagiaan rumah tangga mereka selanjutnya membatalkan kejahatan tersebut? Dan apakah mereka benar-benar bahagia?

Film ini dirilis pada 17 November di AS.



8. Fallen Leaves

Salah satu film kecil dan lebih tenang tahun ini, Fallen Leaves juga merupakan salah satu film yang paling terkenal.

Komedi romantis datar karya Aki Kaurismäki memenangkan Penghargaan Juri di Festival Film Cannes pada bulan Mei, dan saat ini mendapat skor sempurna 100 persen di Rotten Tomatoes.

Film ini berlatarkan versi Helsinki kontemporer yang unik dan melankolis dari Kaurismäki. Ansa (Alma Poyst) dan Holappa (Jussi Vatanen) sama-sama menjalani pekerjaan yang menyedihkan dan bergaji rendah, tetapi mereka mungkin saja tersandung ke dalam hubungan cinta. Film ini dirilis pada 17 November di AS.



9. Wish

Walt Disney merayakan hari jadinya yang ke-100 dengan kartun yang menggabungkan tema dan gaya animasi studio abad pertama.

Disutradarai oleh Chris Buck (co-director Frozen) dan Fawn Veerasunthorn, Wish adalah dongeng musikal yang berlatarkan negeri ajaib di mana Raja Magnifico (Chris Pine) dapat mengabulkan keinginan warganya.

Namun seorang gadis berusia 17 tahun, Asha (Ariana DeBose), mempertanyakan apakah raja harus menyimpan kekuasaan itu untuk dirinya sendiri. Dia menginginkan sebuah bintang, dan bintang itu kemudian jatuh dari langit untuk membantunya. Film ini dirilis secara internasional mulai 22 November.



10. Pencils vs Pixels

Pencils vs Pixels menceritakan kisah transisi dan juga menyurvei satu abad pengerjaan kartun Hollywood.

Film dokumenter Bay Dariz dan Phil Earnest adalah sejarah medium di Amerika, dan kesempatan untuk mendidik penonton tentang artis-artis penting seperti Nine Old Men dan Mary Blair.

Film ini memberikan sudut pandang luar biasa dari sisi seniman tentang keajaiban animasi Amerika dan warisannya yang kaya. Film ini dirilis pada 7 November di AS. (Ernestina Jesica Toji)

