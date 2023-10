Ini 10 Film Teranyar Tayang November 2023, Ada Napoleon

Bisnis.com, JAKARTA — Memasuki bulan November ada sederet film-film dalam negeri hingga luar negeri yang akan tayang di bioskop seluruh Indonesia.

Film-film ini tentunya menjadi rekomendasi yang harus kamu tonton dan juga untuk mengisi akhir pekan mu bersama keluarga ataupun orang tersayang hingga teman.

Film-film yang direkomendasikan ini merupakan karya dari sutradara terbaik dalam negeri maupun luar negeri yang dipastikan akan membuat kamu menyukainya.

Berikut adalah daftar film yang akan tayang bulan November ini:

1. The Marsh King's Daughter (3 November)

The Marsh King's Daughter Adalah film thriller dramatis yang akan datang berdasarkan novel karya Karen Dionne. Film yang disutradarai oleh Neil Burger ( Divergent ) ini dibintangi oleh Daisy Ridley yang berperan sebagai Rey Skywalker di Star Wars, dan Ben Mendelsohn yang dikenal luas karena perannya sebagai Talos di Marvel Cinematic Universe.

Ceritanya berpusat di sekitar Helena Pelletier, seorang wanita muda yang dibesarkan di rawa-rawa Michigan oleh seorang penyendiri bernama Jacob Holbrook tetapi dipisahkan ketika dia ditangkap karena berbagai kejahatan.

Bertahun-tahun kemudian, dia mengetahui tentang pelarian ayahnya dari penjara, dan mengetahui jalannya, dia bertekad untuk melindungi keluarganya apapun yang terjadi.

2. The Marvels (10 November)

The Marvels adalah film Fase 5 potensial lainnya yang mengikuti Carol Danvers, yang, setelah mendapatkan kembali identitasnya dari Kree, menghadapi ancaman multiversal.

Namun, setelah melewati lubang cacing yang menyimpang, kekuatannya menjadi terjalin dengan Kamala Khan dan Monica Rambeau, yang sekarang menjadi anggota SABRE. Ketiganya harus bekerja sama untuk mempelajari keanehan ini dan menyelamatkan alam semesta dari ancaman yang menakutkan.

3. Napoleon (24 November)

Napoleon adalah film biografi mendatang Ridley Scott yang dibintangi oleh Joaquin Phoenix ( Joker dan Gladiator ) yang mengisahkan naiknya kekuasaan Napoleon Bonaparte dan pernikahannya yang bergejolak.

Dengan sutradara yang membuat begitu banyak film ikonik selama bertahun-tahun, termasuk Blade Runner , Gladiator , dan The Martian , para penggemar mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap film ini.

4. Wish (22 November)

Film baru dari Disney ini berlatar di Kerajaan fiksi Rosas, di mana Asha, seorang gadis berusia tujuh belas tahun, berharap kepada seorang bintang untuk menyelamatkan komunitasnya dari kegelapan yang mendekat, namun hal itu berlanjut serba salah.

Alih-alih keinginannya langsung dikabulkan, bintang itu malah jatuh ke tanah. Asha, bersama teman peliharaannya, Valentino, dan bintang harapan yang baru tiba, melakukan perjalanan melintasi kerajaan untuk mencari cara untuk mencegah bencana yang akan datang.

5. The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds & Snakes (17 November)

The Ballad of Songbirds and Snakes adalah prekuel yang sangat dinantikan dari franchise populer Hunger Games . Film ini akan membawa para penggemarnya kembali ke 64 tahun ke 10th Annual Hunger Games, di mana penonton akan melihat dunia yang jauh berbeda dari set film aslinya.

6. Budi Pekerti (2 November)

Budi Pekerti merupakan film Indonesia yang telah tayang perdana atau world premiere di Toronto International Film Festival 2023, termasuk tayang di SXSW Sydney 2023.

Film ini akan mengisahkan seorang Ibu yang terkena kasus bullying dan viral di sosial media. Film yang berlatar masa pandemi ini akan menceritakan tentang kehidupan Bu Prani yang videonya viral di sosial media.

Film ini akan diperankan oleh Sha Ine Febriyanti, Angga Yunanda, dan Prilly Latuconsina.

7. Nona Manis Sayange (2 November)

Selain Budi Pekerti yang akan tayang 2 November, ada juga film Nona Manis Sayange yang akan tayang 2 November.

Film ini berlatarkan kehidupan masyarakat labuan bajo yang masih berpegang teguh pada adat seperti Belis atau mahar.

Film ini akan mengisahkan perjuangan Akram dalam menikahi Sikka seorang gadis dari keluarga kaya. Problematika film ini berawal dari ayah Sikka yang menetapkan Belis yang terbilang cukup mahal.

8. Kultus Iblis (2 November)

Film yang akan tayang pada 2 November lainya adalah Kultus Iblis. Film ini akan diperankan oleh Yasmine Jasem dan Fadi Alaydrus.

Kultus Iblis akan mengisahkan tentang kisah dua anak kembar Naya dan Raka yang kehilangan ayahnya. Kematian ayahnya yang mengandung banyak misteri membuat kedua anak kembar tersebut ingin mencari tahu dengan datang ke kampung ayahnya. Di sanalah mereka mulai menemukan banyak keanehan pada kampung tersebut.

9. Sijjin (9 November)

Film yang digarap oleh sutradara Hadrah Daeng Ratu ini merupakan remake dari film horor box office asal Turki berjudul Siccin.

Film ini akan mengisahkan teror yang dikirim selama 5 malam. Teror ini dilakukan oleh Irma yang diperankan oleh Anggika Bolsteril kepada Galang yang diperankan oleh Ibrahim Risyad.

Hal ini dilakukan oleh Irma karena Ia jatuh cinta pada Galang yang merupakan sepupunya sendiri.

10. Gampang Cuan (19 November)

Film bergenre drama komedi ini akan diperankan oleh aktor ternama Indonesia Vino G. Bastian.

Film ini akan mengisahkan Sultan yang diperankan oleh Vino G. Bastian merantau ke Jakarta. Tujuannya ke Jakarta adalah untuk mencari duit untuk membayar hutang ayahnya yang telah meninggal sebesar Rp300 juta. (Ernestina Jesica Toji)

