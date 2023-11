Patrick Dempsey Jadi Pria Terseksi 2023

Bisnis.com, JAKARTA — Sudah hampir dua dekade sejak Patrick Dempsey debut di layar kaca sebagai ahli bedah saraf Derek “McDreamy” Shepherd di Grey’s Anatomy ABC (bahkan lebih lama lagi sejak peran terobosannya sebagai orang buangan yang menawan di Can’t Buy Me Love tahun 1987).

Status heartthrob atau "pencuri hati"-nya menciptakan kegilaan penggemar sehingga dia menghiasi halaman-halaman majalah People berkali-kali selama bertahun-tahun.

Kini dia membawa pulang mahkota Sexiest Man Alive. Dia mengaku senang hal ini terjadi dalam hidupnya ketika sudah nrrusia 57 tahun.

Baca Juga 7 Kualitas Terseksi Pria yang Menarik Perhatian Perempuan

“Senang rasanya mendapat pengakuan ini, dan tentu saja ego saya naik sedikit, namun hal ini memberi saya landasan untuk menggunakannya untuk sesuatu yang positif," ujar Pria asli Maine, AS itu, dilansir majalah People, Rabu (8/11/2023).

Dia mendedikasikan nominasi ini untuk yang paling dekat dengan hatinya, Dempsey Center, yang dia dirikan untuk menghormati mendiang ibunya untuk mendukung pasien kanker dan orang-orang yang mereka cintai.

Kecintaanya yang lainnya termasuk menjadi 'family-man' bagi istrinya Jillian, 57 tahun, seorang penata rias dan pendiri brand kecantikan, dan anak-anak mereka Talula, 21, dan si kembar berusia 16 tahun Sullivan dan Darby, yang juga tengah mengasah kegemarannya pada mengemudi mobil balap.

Baca Juga Menanti Performa Alica Schmidt di Olimpiade Tokyo, Atlet Terseksi di Dunia

Lantas, apa yang terlintas dalam pikirannya saat pertama kali mendengar berita tersebut?

“Saya sangat terkejut, lalu saya mulai tertawa, seolah-olah ini hanya lelucon, bukan? Saya selalu menjadi pengiring pengantin!” katanya sambil tertawa.

Dia benar-benar melupakannya dan bahkan tidak pernah berpikir untuk berada di posisi ini.

Baca Juga Pirlo Terpilih Sebagai Pelatih Terseksi di Liga Italia Kalahkan Inzaghi

Adapun, berikut ini orang-orang yang ada di radar People dalam daftar nominasi Pria Terseksi tahun ini:

1. Pedro Pascal

Peraih nominasi Emmy berusia 48 tahun ini memukau banyak penggemar dalam The Last of Us dan The Mandalorian. Selain itu, dengan penampilan Met Gala-nya yang edgy, reaksi konser Beyoncé yang epik, dan pesanan Starbucks yang viral.

Bagi Pascal, menjadi dirinya sendiri telah membuahkan hasil. “Saya melepaskan ekspektasi terkait jadi seorang paruh baya,” katanya.

2. Timothy Chalamet

Peraih nominasi Oscar berusia 27 tahun, itu bakal memerankan Willy Wonka yang unik dalam cerita asal Wonka dan kembali sebagai Paul Atreides yang berhantu di Dune: Part Two.

3. Usher

Sibuk menjadi ayah dari empat orang anak, pemenang Grammy delapan kali yang tahun ini berusia 45 tahun, bakal menjadi bintang utama Half Time Show Super Bowl 2024 dan residensi di Las Vegas seharusnya lebih dari sekadar berhasil.

4. Jamie Foxx

Meskipun krisis kesehatan membuatnya tidak lagi menjadi pusat perhatian selama berbulan-bulan, Foxx yang kini berusia 55 tahun, tidak kehilangan sifat angkuhnya.

“Saya pergi ke 'neraka' dan kembali lagi,” katanya dalam postingan Instagram bulan Juli. Di antara lima proyek pemenang Oscar tahun ini, dia menyumbang suaranya untuk film komedi live-action anjing Strays dan membintangi film hit Netflix, They Cloned Tyrone.

5. Lenny Kravitz

Rocker berusia 59 tahun tampil di konser Global Citizen Power Our Planet dan iHeartRadio Music Awards. Namun Kravitz rupanya juga punya proyek yang lebih ambisius, sebuah film dengan putrinya Zoë.

6. Jason Kalce

Meskipun ketenarannya melonjak dari podcast New Heights bersama saudara laki-laki Travis dan film dokumenter Prime Video-nya, bintang utama Philadelphia Eagles, 36, tetap memiliki perana sebagai suami dan ayah dari tiga anak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News