'Paradise' Pecinta Coldplay di Konser Music of Sphere Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA - Akhirnya penantian para pecinta Coldplay di Indonesia menyaksikan langsung idolanya di atas panggung tuntas.

Di stadion utama Gelora Bung Karno (GBK), Rabu 15 November 2023. Chris Martin dkk sukses menghipnotis penggemarnya dengan aksi panggungnya yang selalu menarik.

Sebanyak 20 lagu dibawakan Chris Martin sang vokalis, diiringi permainan ciamik gitaris Jonny Buckland, bassis Guy Berryman, dan sang drummer Will Champion dalam konser Music of Sphere di Jakarta semalam.

Malam tadi, seolah menjadi 'surga' bagi para pecinta Coldplay di Indonesia.

Diantaranya beberapa lagu hits mereka seperti The Scientist, Yellow, My Universe, Sky full of Stars, Paradise, Higher Power, hingga Yellow.

Higher Power menjadi pembuka di konser semalam seperti halnya di konser beberapa negara lainnya. Penonton sempat harus menunggu selama 30 menit usai penampilan penyanyi pembuka Rahmania Astrini yang menyanyikan sekitar 5 lagu.

Ketidaksabaran penonton yang berharap sang idola segera muncul akhirnya pecah riuh ketika intro Higher Power bergema.

"Assallamualaikum," teriak Chris Martin di tengah nyanyiannya yang membuat penonton histeris.

Chris yang seperti biasa memakai kostum celana karet dan kaos press body tampil energik dalam setiap lagunya.

Sesekali dia tampak menyeka keringatnya karena sibuk wara wiri kesana kemari sambil memainkan olah vokalnya.

Tata panggung dengan dukungan permainan lighting yang berwarna warni hingga kembang api yang muncul beberapa kali menambah apiknya konser semalam.

Seperti halnya dalam konser lainnya, Chris Martin juga sempat mengajak dua penontonnya ke atas panggung untuk bernyanyi bersama, usai membacakan tulisan-tulisan yang dibawa penonton di konser tersebut.

Menariknya, ada beberapa gimick yang juga dilakukan oleh Chris Martin, menjadi kejutan untuk para penggemarnya.

Pertama, kala dia membawakan dua pantun yang membuat gelak tawa penonton.

"Hari selasa ujian fisika, niat belajar biar lulus. Apa kabar kota Jakarta? boleh dong pinjem seratus?. Jalan kaki sampai senayan, siangnya membeli duku, Jakarta kota impian, Coldplay is here for all of you," demikian pantun yang dibacakan Chris Martin yang mengundang sorak sorai penonton.

Mereka juga sempat berpindah panggung ke sisi paling depan yang lebih kecil untuk menyapa penonton yang berada jauh di panggung utama, yang lagi-lagi membuat penonton berteriak.

Usai berpindah, Chris sempat menyebutkan macetnya kota Jakarta yang membuatnya gila. Diapun berterimakasih pada polisi, satpam dan pihak-pihak yang membantu mereka terhindar dari kemacetan itu.

Usai berpindah panggung, Chris kembali gimmick dengan mengatakan akan bermain sulap.

Ternyata, ada kejutan penampilan Maliq & D Essential malam tadi yang membuat penonton terkejut.

Sejak awal, nama-nama grup musik asal Jakarta ini tidak pernah disebut-sebut akan tampil dalam konser dunia Coldplay tersebut.

Baru pertama kali ke Jakarta, Chris berkali-kali mengatakan sangat bersyukur akhirnya bisa tampil di Indonesia.

Menurutnya penonton di Indonesia terbaik karena antusiasmenya yang sangat luarbiasa.

Bahkan sambil bersujud, Chris mengatakan akan kembali lagi konser di Indonesia.

"I'll see you soon, i promise," janji Chris Martin pada penggemarnya.

