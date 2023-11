Mau Kulit Glowing Saat Bangun Tidur? Lakukan Kebiasaan Ini di Waktu Malam

Bisnis.com, JAKARTA - Tidur malam yang cukup sangat penting untuk kesehatan kulit, tetapi ternyata ada beberapa kebiasaan tidur yang membuat kulit tidak terawat saat tidur malam.

Dalam waktu semalam, kulit masuk ke mode perbaikan dan pemulihan, yang berarti menghilangkan racun, memperbaiki kerusakan sel dan DNA yang disebabkan oleh lingkungan, menggantikan sel-sel yang menua dan menciptakan sel-sel baru.

Itu sebabnya setelah tidur berkualitas, kulit tampak lebih segar, lebih muda dan bercahaya.

Namun, untuk mendapatkan kulit sehat tersebut tidak hanya sekedar tidur dengan jumlah jam yang direkomendasikan.

Kebiasaan sebelum tidur yang kurang tepat juga mengganggu perbaikan kulit, yang berdampak munculnya lingkaran hitam di bawah mata, perubahan tekstur kulit, kulit kering, serta timbulnya garis-garis halus dan kerutan.

Mengatasi hal tersebut, maka pentingnya memperhatikan kebiasaan sebelum tidur.

Dilansir berbagai sumber, berikut kebiasaan sebelum tidur yang tepat diterapkan untuk kulit sehat dan glowing saat bangun tidur.

1. Gunakan Pelembab dengan Kandungan Asam Hyaluronic

Lakukan rutinitas perawatan kulit yang berfokus pada melembabkan dan meregenerasi kulit. Aspek-aspek ini merupakan bagian integral dalam membantu memperlambat tanda-tanda penuaan. Asam hialuronat merupakan bahan kunci mendapatkan kulit lembut bercahaya setelah bangun tidur karena bahan ini membantu mengikat air ke sel-sel kulit untuk tetap menghidrasi kulit.

2.Gunakan Seprei dan Sarung Bantal Berbahan Katun atau Sutra

Seprei yang lebih lembut memiliki manfaat untuk mencegah penuaan dini. Penggunaan seprei dengan bahan yang kurang tepat dapat menyebabkan kulit terlipat dan berkerut karena gesekan yang terjadi saat tidur. Cobalah sarung bantal dan seprei yang berbahan katun atau sutra, yang terbukti memberikan jarak paling selip antara kulit dan tempat tidur.

3. Gunakan Produk Dengan Vitamin C atau Vitamin A, yang Dapat Membantu Meningkatkan Produksi Kolagen

Perlu diketahui, Vitamin C membantu mendukung produksi kolagen, sehingga saat direkomendasikan mengkonsumsi suplemen vitamin C. Vitamin C juga terkandung dalam beberapa produk perawatan kulit, maka penting untuk mengeceknya kembali.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa sifat antioksidan vitamin C dapat membantu membalikkan kerusakan akibat sinar matahari pada kulit di siang hari.

Di sisi lain, Vitamin A juga membantu memperkecil ukuran pori-pori, membersihkan kulit yang rentan berjerawat dan mengencangkan kulit yang kusam dan kendur.

4. Gunakan Pelembap Udara

Tahukah kamu, bahwa tidur dapat mengeringkan kulit ? Penelitian menunjukkan, saat bangun tidur kulit berada pada kondisi paling dehidrasi. Hal ini disebabkan oleh hilangnya air transendental dalam waktu semalam.

Hilangnya air transepidermal terjadi ketika H2O menguap dari permukaan kulit, juga dikenal sebagai epidermis, menurut penelitian.

Meskipun meminum air di siang hari sangat penting untuk menghindari dehidrasi dan mengoptimalkan kesehatan, cara terbaik lainnya untuk mengurangi hilangnya kelembapan dari ruang tidur yang kering adalah dengan menggunakan bantuan pelembab udara.

5. Tidur Terlentang, Bukan Menyamping

Posisi ini mencegah wajah bergesekan dengan bantal, sehingga dapat membantu menjaga kulit terlihat halus. Jika tidur dalam posisi menyamping, maka cairan dapat menggenang, yang dapat menyebabkan pembengkakan sementara, yang terkadang menonjol di bawah kantung mata.

6. Cuci Muka Sebelum Tidur

Cuci muka sebelum tidur membuat aliran darah meningkat, kolagen dibangun kembali dan otot-otot di wajah rileks setelah hari yang melelahkan.

Selain itu, cuci muka sebelum tidur juga mengantisipasi dampak negatif tidur dengan wajah yang kotor.

Ketahuilah bahwa tidur malam tanpa mencuci muka dapat menyebabkan pori-pori besar, kulit kering, ruam, infeksi, peradangan danwabah jerawat

7. Gunakan Pelembap Semalam

Mencuci muka bisa mengeringkannya dan tidur juga bisa membuat kulit dehidrasi, selain menjaga hidrasi dengan minum air mineral sebelum tidur, gunakan juga Pelembab. Gunakan produk yang cocok dengan kulit dan gunakan tangan bersih untuk mengaplikasikannya. Face mask sebelum tidur juga menjadi salah satu pilihan yang tepat. (Maria Elfika Simplisia)

