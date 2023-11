Viral! Vokalis Coldplay Chris Martin Cium Tanah Sebelum Tinggalkan Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA -- Band asal Inggris Coldplay, baru saja menggelar konser di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Namun, keberangkatan vokalis Chris Martin ke negara selanjutnya justru jadi sorotan.

Lewat sejumlah unggahan di media sosial TikTok, pentolan band itu, Chris Martin, terlihat mencium tanah dan bersujud sebelum meninggalkan Jakarta. Menurut sejumlah penggemar, hal itu sudah menjadi kebiasaan sang vokalis saat meninggalkan kota tempat mereka melakukan konser.

Chris kerap bersujud di berbagai kesempatan ketika tiba atau akan berangkat memulai pertunjukan ke tempat selanjutnya.

Setelah Jakarta, Coldplay akan melaksanakan pertunjukan selanjutnya di Stadium Perth Australia pada 18 dan 19 November 2023 dan mengakhiri pertunjukan tahun ini di National Stadium Bukit Jalil Kuala Lumpur, Malaysia pada 22 November 2023.

Sementara itu, pada 2024 Coldplay akan mulai melangsungkan konser diawali dengan Bulacan, Filipina pada 19 dan 20 Januari, dan melanjutkan ke Singapura selama 6 hari pada 23 -31 Januari 2023.

Kemudian pada Februari 2024, mereka akan melangsungkan konser di Bangkok, dan melanjutkan turnya lagi pada Juni sampai Agustus 2024 ke Romania, Hungaria, Italia, Jerman, Finlandia, dan Austria.

Dalam konsernya, Coldplay membawakan sekiar 22 lagu, termasuk lagu-lagu legendaris seperti Adventure of A Lifetime, Viva la Vida, Hymn for the Weekend, Yellow, hingga Fix You.

Adapun, menurut akun media sosial Coldplay, tiket konser di seluruh negara terjual habis, termasuk untuk pertunjukan-pertunjukan pada 2024.

Lantaran hanya sehari di Jakarta, dan baru pertama kali di Jakarta, sebanyak lebih dari 70.000 tiket konser Coldplay di GBK terjual habis hanya dalam 15 menit, termasuk untuk Ultimate Experience yang mencapai Rp11 juta.

