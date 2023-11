Bukan Anoboy, Inilah 11 Situs Resmi Streaming Anime Secara Legal

Bisnis.com, JAKARTA - Menonton anime kesukaan secara gratis di situs ilegal seperti Anoboy bisa berbahaya karena keamanan data, dan juga terganggu karena banyaknya iklan.

Padahal menonton anime menjadi hobi bagi banyak penggemar di Indonesia, dan memiliki akses ke platform streaming resmi dapat memudahkan untuk menikmati serial favorit tanpa gangguan iklan atau masalah keamanan data.

Menonton anime di platform streaming resmi jauh lebih aman daripada jika menonton anime di situs ilegal seperti Anoboy. Meskipun beberapa platform streaming resmi mengharuskan penggunanya untuk membayar, namun sepadan dengan fasilitas yang diberikan.

11 Platform Streaming Anime Legal Alternatif Anoboy

1. Crunchyroll

Crunchyroll merupakan platform anime terbesar yang menyediakan lebih dari 25 ribu konten anime. Anda bisa menjadi member premium untuk menikmati anime tanpa iklan dan mengakses konten hanya dalam waktu satu jam setelah penayangan di Jepang.

2. Iqiyi

Iqiyi menawarkan sejumlah anime populer seperti Naruto dan One Piece. Anda bisa menonton sebagian besar konten gratis, tetapi ada juga akses VIP untuk menikmati konten tanpa iklan.

3. Funimation

Funimation, yang bernaung di bawah Sony Funimation Global Group, memiliki banyak anime populer seperti Boku no Hero Academia dan Dragon Ball. Mereka menawarkan uji coba gratis selama 14 hari bagi pengguna baru.

4. Viu

Viu tidak hanya menawarkan drama Korea tetapi juga memiliki koleksi anime seperti Black Clover dan Hunter X Hunter. Anda dapat mengakses Viu melalui aplikasi di Play Store atau App Store.

5. Disney+ Hotstar

Disney+ Hotstar menyediakan sejumlah judul anime seperti Haikyuu!! dan Jujutsu Kaisen. Pengguna harus berlangganan terlebih dahulu untuk mengakses konten anime.

6. Netflix

Netflix memiliki koleksi anime yang cukup besar, termasuk judul-judul eksklusif yang hanya tersedia di platform tersebut. Mereka juga menyediakan subtitle bahasa Indonesia.

7. WeTV

WeTV memiliki koleksi anime seperti Sword Art Online dan Demon Slayer yang dapat ditonton secara gratis. Tentu saja, ada keuntungan lebih jika Anda berlangganan.

8. Hidive

Hidive menawarkan sejumlah judul anime dari Call of The Night hingga Chance Pop Session. Mereka juga memberikan uji coba gratis selama 14 hari.

9. YouTube (Gundaminfo, Muse, Ani-One)

Beberapa kanal YouTube seperti Gundaminfo, Muse, dan Ani-One menyediakan tontonan anime dengan subtitle bahasa Indonesia.

10. Genflix

Genflix menawarkan beberapa anime seperti Made in Abyss dan Classroom of the Elite. Anda dapat menikmati konten anime melalui aplikasi atau website Genflix.

11. Bstation/Bilibili

Bstation atau Bilibili adalah platform yang menawarkan berbagai anime populer dan terbaru. Anda bisa mengunduh aplikasi ini di smartphone atau mengaksesnya lewat laptop atau PC.

Itulah rekomendasi platform streaming anime resmi yang bisa digunakan sebagai alternatif selain platform ilegal seperti Anoboy.

