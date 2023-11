7 Tips Persiapan ke Jepang Bareng Let’s Go! With Traveloka

Bisnis.com, JAKARTA - Jepang merupakan salah satu negara yang menjadi destinasi wisata, terutama saat liburan akhir tahun.

Negara yang kaya akan budaya tradisional, keindahan alam, dan inovasi modern ini menawarkan pengalaman liburan yang tak terlupakan. Namun sebelum memulai liburan seru di akhir tahun nanti, ada beberapa hal yang perlu kamu siapkan. Salah satunya adalah aplikasi Traveloka dengan fitur terbarunya.



Kini di Traveloka telah tersedia Let’s Go! With Traveloka, yaitu panduan perjalanan berupa booklet PDF untuk memudahkan kamu saat traveling tanpa rasa cemas.



Fitur ini dihadirkan untuk membantu para traveler mendapatkan pelayanan terbaik seputar destinasi wisata, akomodasi, transportasi, hingga tips traveling praktis. Kamu bisa mengunduh booklet tersebut dan mengaksesnya dengan mudah dari mana saja.



Yuk, simak penjelasan selanjutnya!



Hal Penting yang Harus Disiapkan Sebelum Liburan ke Jepang



Liburan nyaman bisa kamu dapatkan jika sudah melakukan persiapan matang sebelum perjalanan. Apalagi jika liburan kali ini merupakan perjalanan pertama kamu ke Jepang.



Kamu wajib mengetahui dan menyiapkan beberapa hal penting agar liburan ke Jepang lancar dan kamu mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Berikut ini beberapa hal penting yang wajib kamu siapkan.



1. Siapkan Dokumen Perjalanan



Pastikan dokumen perjalanan kamu seperti paspor masih berlaku. Jika sudah habis masa berlakunya, kamu harus segera melakukan perpanjangan. Proses ini dapat memakan waktu, jadi pastikan kamu memiliki cukup waktu sebelum keberangkatan.



Berlibur ke Jepang juga membutuhkan visa, tapi kamu bisa mengajukan pembebasan visa atau visa waiver secara online dan bisa berlibur di Jepang hingga 15 hari.



Selain kedua dokumen tersebut, kamu juga harus mengisi data diri melalui Visit Japan Web untuk kebutuhan imigrasi dan bea cukai di bandara di Jepang.



2. Siapkan Itinerary



Untuk merencanakan itinerary perjalanan, kamu bisa memanfaatkan booklet wisata yang kini tersedia di aplikasi Traveloka.



Panduan wisata ini akan membantu kamu mendapatkan rekomendasi tempat-tempat wisata menarik, restoran lezat, dan atraksi seru di setiap kota yang akan kamu kunjungi di Jepang.



Melalui itinerary yang sudah disiapkan dengan matang, kamu bisa mengunjungi beberapa tempat sekaligus dalam satu harian dan pastinya lebih mudah untuk mengatur budget perjalanan menggunakan transportasi lokal.



3. Buat Anggaran Liburan



Selalu buat anggaran perjalanan yang bijak sebelum berangkat liburan. Hitung estimasi biaya makan, transportasi lokal, dan aktivitas wisata.



Let’s Go! with Traveloka juga membantu kamu menemukan penawaran diskon untuk berbagai atraksi dan tempat wisata di Jepang, sehingga kamu bisa menikmati liburan tanpa khawatir tentang anggaran.



4. Siapkan Dana Tunai



Penting untuk diketahui, Jepang merupakan negara dengan mayoritas transaksi jual beli dilakukan secara tunai. Sebelum berangkat liburan, siapkan uang tunai dengan mata uang Jepang secukupnya.



Kamu juga bisa melakukan tarik tunai di beberapa ATM di konbini atau convenience store yang menerima kartu debit atau kartu kredit internasional.



5. Siapkan Transportasi dan Akomodasi



Pastikan kamu sudah memesan tiket pesawat dan melakukan booking hotel. Traveloka menyediakan banyak pilihan tiket pesawat dan hotel di Jepang. Sebaiknya, lakukan pemesanan jauh hari agar kamu mendapatkan penawaran harga spesial atau diskon yang menghemat anggaran liburan kamu.



Jika kamu punya rencana mengunjungi beberapa kota sekaligus, siapkan tiket kereta terusan yang bisa digunakan untuk seluruh rute kereta nasional, seperti Shinkansen dan Narita Express.



Harga tiket terusan lebih murah dibanding membeli beberapa tiket satuan untuk mengunjungi lebih dari satu kota tujuan.



6. Packing Barang yang Dibutuhkan



Jepang memiliki empat musim yang berbeda, jadi pastikan kamu membawa barang dan perlengkapan yang cocok untuk musim dingin di akhir tahun.



Jangan lupa membawa peralatan elektronik dan siapkan adaptor listrik serta charging plug pipih untuk kebutuhan pengisian daya gadget selama berada di Jepang.



7. Jaga Kesehatan dan Asuransi Perjalanan



Kesehatan selalu menjadi prioritas utama. Pastikan kamu memiliki asuransi perjalanan yang mencakup keadaan darurat medis dan evakuasi.



Jangan lupa bawa persediaan obat yang bisa kamu konsumsi dengan cukup. Sertakan juga resep dokter yang mungkin dibutuhkan.



Let’s Go! With Traveloka, Panduan Wisata Seru ke Jepang



Persiapan matang membuat liburan akhir tahun ke Jepang menjadi pengalaman tak terlupakan. Selanjutnya, supaya liburan kamu semakin menyenangkan, kamu bisa mengakses panduan wisata melalui aplikasi Traveloka.



Melalui fitur terbaru yang bisa kamu unduh tersebut, kamu bisa mendapatkan informasi lengkap tentang berbagai tempat wisata di Jepang, transportasi lokal, dan tips traveling yang mungkin kamu butuhkan selama berada di Jepang.



Selain itu, fitur terbaru ini memiliki banyak keunggulan yang bisa kamu manfaatkan saat liburan akhir tahun nanti, antara lain:



● Handy. Panduan perjalanan berupa dokumen PDF yang bisa diakses melalui smartphone dan bisa dibawa ke mana saja dengan mudah.

● Bisa diakses secara offline. Tidak perlu khawatir ketika smartphone kamu sedang kehilangan koneksi internet karena Let’s Go! With Traveloka bisa diakses secara offline.

● Promo eksklusif. Tersedia promo eksklusif untuk pengguna setia Traveloka yang bisa kamu manfaatkan untuk menghemat budget liburan akhir tahun ke Jepang.

● Booking destinasi wisata langsung. Menariknya, booklet memiliki clickable link yang mengarah pada pemesanan destinasi wisata secara langsung.

● Tersedia banyak tujuan negara. Tersedia 11 destinasi favorit dunia, tidak hanya di Asia saja. Saat ini sudah tersedia Jepang, Korea, Thailand, dan Vietnam dan akan segera hadir panduan perjalanan ke Amerika Serikat, Inggris, dan Arab Saudi.

● Mudah dibagikan. Kamu bisa mengunduh panduan wisata ini dan membagikannya di media sosial dengan mudah agar menjangkau lebih banyak traveler yang membutuhkannya.



Tertarik mendapatkan booklet wisata tersebut? Kamu bisa mengunduhnya dengan cara mudah, yaitu melalui kolom pencarian dan mengetikkan kata kata “let’s go” di aplikasi. Selain itu, kamu juga bisa mengaksesnya melalui section “Latest on Traveloka” atau “Terkini dari Traveloka”.



Yuk, segera unduh Let’s Go! with Traveloka dan nikmati keseruan liburan akhir tahun di Jepang!

