5 Jenis Love Language dan Link Tes untuk Mengetahuinya

Bisnis.com, JAKARTA - Setiap orang memiliki cara unik dalam menyatakan dan menerima cinta. Konsep yang dikenal sebagai Love Language atau bahasa cinta telah menjadi fondasi penting dalam memahami ekspresi cinta dan koneksi yang lebih dalam dalam hubungan antarindividu.

Bagaimana kita dapat mengenali jenis-jenis love language dan bagaimana cara memahami love language seseorang? Mari kita telusuri lebih jauh dalam artikel ini.

Apa itu Love Language?

Love language merupakan serangkaian cara yang berbeda di mana seseorang menyampaikan perasaan cinta mereka dan cara mereka menerima cinta dari orang lain. Hal ini bisa muncul dalam berbagai hubungan, termasuk hubungan pertemanan, keluarga, dan romantisme.

Gary Chapman pertama kali memperkenalkan konsep ini dalam bukunya yang berjudul "The Five Love Languages: The Secret to Love that Lasts". Ada lima jenis bahasa cinta utama yang dia sebutkan, yaitu:

Words of Affirmation (Kata-kata Pujian)

Quality Time (Waktu yang Berkualitas)

Receiving Gifts (Penerimaan Hadiah)

Acts of Service (Tindakan)

Physical Touch (Sentuhan Fisik)

Setiap individu cenderung memiliki preferensi yang berbeda dalam hal bahasa cinta yang mereka gunakan dan terima. Memahami love language dari pasangan atau orang yang kita cintai sangat membantu dalam mempererat ikatan emosional dan saling memahami keinginan satu sama lain.

5 Jenis Love Language

Mari kita bahas secara singkat tentang kelima jenis love language yang mungkin Anda miliki:

1. Act of Service (Tindakan)

Ini adalah love language di mana seseorang merasa dicintai melalui tindakan, bantuan, atau dukungan dari orang terkasih. Contohnya, membantu pekerjaan rumah, memberikan bantuan di tempat kerja, atau merawat pasangan yang sedang sakit.

2. Physical Touch (Sentuhan Fisik)

Physical Touch adalah bahasa cinta yang dirasakan melalui kontak fisik. Contohnya, pelukan hangat, genggaman tangan, atau tepukan lembut.

3. Words of Affirmation (Kata-Kata Pujian)

Jenis love language ini melibatkan penerimaan pujian, kata-kata motivasi, atau pujian yang membuat seseorang merasa dihargai dan dicintai.

4. Quality Time (Waktu yang Berkualitas)

Quality time adalah love language di mana perhatian yang diberikan berupa kebersamaan seperti melakukan kegiatan bersama atau sekadar duduk berdampingan.

5. Receiving Gifts (Penerimaan Hadiah)

Seseorang dengan love language ini merasa dicintai melalui penerimaan hadiah, tidak peduli nilai materinya, tetapi nilai emosional yang terkandung di dalamnya.

Cara Mengetahui Love Language Pasangan Anda

Mengetahui jenis love language yang dimiliki oleh orang yang Anda cintai adalah langkah penting untuk dapat menyampaikan perasaan sayang dengan lebih baik. Berikut beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengetahui bahasa cinta seseorang:

1. Perhatikan Ekspresi Perasaan Mereka

Amati bagaimana mereka menunjukkan perhatian kepada Anda. Jika mereka sering memberikan hadiah, pujian, atau senang berdua dengan Anda, bisa jadi itu merupakan love language mereka.

2. Dengarkan Bahasa yang Digunakan

Kata-kata yang mereka gunakan seringkali menggambarkan love language mereka. Jika mereka kerap mengatakan hal-hal seperti "Aku merindukanmu" atau "Aku sangat menikmati waktu bersamamu," itu bisa menjadi petunjuk.

3. Amati Respons Mereka

Reaksi mereka terhadap tindakan atau kata-kata Anda juga bisa menjadi petunjuk. Jika pasangan merespons sangat positif terhadap hadiah yang Anda berikan, itu bisa menjadi tanda bahwa love language mereka adalah penerimaan hadiah.

4. Bertanya Langsung

Cara yang paling sederhana adalah dengan bertanya secara langsung. Ajukan pertanyaan tentang apa yang membuat mereka bahagia, merasa dicintai, dan diperhatikan. Dengan komunikasi yang terbuka, hubungan akan terjalin lebih sehat.

Jenis-jenis love language - Freepik

Link Tes Love Language

Selain mengamati perilaku dan komunikasi, tes love language online juga bisa menjadi alat yang berguna untuk mengetahui jenis love language Anda dan pasangan Anda. Ada beberapa tes online yang bisa Anda coba untuk mengetahui love language Anda, seperti Tes Love Language Bahasa Indonesia di tautan ini:

Mengerti dan mengenali love language seseorang merupakan langkah penting untuk memperkuat hubungan dan membangun ikatan yang lebih dalam. Dengan pemahaman yang lebih baik, Anda dan orang yang Anda cintai dapat saling menyayangi dan membangun hubungan yang harmonis.

