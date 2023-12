Diana Krall Kembali Gelar Konser di Jakarta 2024, Harga Tiket Mulai Rp850.000

Bisnis.com, JAKARTA - Musisi jazz asal Kanada, Diana Krall akan kembali menyapa para penggemarnya pada 4 Mei 2024 mendatang setelah terakhir kali menyambangi Jakarta pada 2018 lalu.

Konser kali ini akan digelar di JIExpo Theatre Jakarta dan akan digelar secara intimate, hanya akan diiringi grand piano, tak diiringi orkestra seperti sebelum-sebelumnya.

CEO Rajawali Indonesia Taufik Raharja mengatakan solois peraih Grammy Award ini akan menjadi pengobat rindu bagi para penggemarnya untuk bernostalgia menikmati suara khasnya dan kepiawaiannya mengalunkan piano.

Baca Juga Sandiaga Uno Targetkan Digitalisasi Perizinan Konser Rampung Awal Tahun 2024

Jakarta juga menjadi salah satu tujuan Diana Krall di Asia selain Jepang. Namun, di Jakarta hanya digelar sehar sementara di Jepang digelar dua hari.

JIExpo juga jadi pilihan karena sesuai dengan konsep intimatenya, berkapasitas 2.000-an orang dan penempatan kursi serta tata panggung yang tepat, sehingga Diana bisa menyapa semua penggemarnya.

Untuk konser ini, Rajawali menyediakan 2.300 tiket untuk konser kali ini. Tak hanya ada Diana Krall, promotor juga membocorkan akan ada sejumlah musisi dan penyanyi tanah air.

Baca Juga Kemendag Cecar Promotor soal Aduan Tiket Konser Coldplay Rugikan Konsumen

"Namun masih didiskusikan akan ada opening act atau tidak," imbuh Taufik.

Tiket konser Diana Krall sudah mulai dijual masih dijual sampai hari ini mulai dari harga Rp850.000 untuk kategori Bronze, Rp1,5 juta untuk kategori Silver, dan Rp3 juta untuk kategori Gold.

Selain itu, ada pula kategori Platinum yang dibanderol dengan harga Rp4 juta, Diamond dengan harga Rp5,5 juta, dan VIP seharga Rp15 juta.

Diana sebagai musisi jazz kelas dunia, mulai menunjukkan minat dan bakatnya dalam bernyanyi dan bermain piano sejak usianya 4 tahun. Dia bahkan membentuk band jazz selama masa sekolah menengahnya.

Pada usia lima belas tahun, dia aktif menampilkan musik di berbagai restoran di kampung halamannya di Nanaimo. Ketika Diana berusia tujuh belas tahun, dia mendapatkan beasiswa untuk belajar di Berklee College of Music di Boston, berkat prestasinya yang diakui di Festival Jazz Internasional Vancouver.

Pada 1993, Diana Krall memulai karir musiknya dengan merilis album debutnya yang bertajuk “Stepping Out”. Hingga saat ini, dia telah menghasilkan tiga belas album, dengan rilisan terbarunya adalah “The Very Best of Diana Krall” pada 2007.

Diana Krall telah menerima Grammy Award yang bergengsi dua kali, pertama pada 1999 untuk Penampilan Vokal Jazz Terbaik dan sekali lagi pada 2002 untuk Album Vokal Jazz Terbaik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News