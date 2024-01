Daftar Pemenang Golden Disk Awards 2024, Seventeen Dapat Daesang

Bisnis.com, JAKARTA - Golden Disk Awards (GDA) ke-38 digelar di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu (6/1/2024).

Acara ini dihadiri oleh ribuan Kpopers yang ingin melihat idola favorit mereka.

GDA sendiri merupakan acara penghargaan tahunan yang selalu digelar untuk mengapresiasi karya idol-idol Korea Selatan.

Setidaknya ada beberapa penghargaan yang diberikan oleh GDA kepada para artis, salah satunya yakni Album of The Year, yang menjadi daesang atau hadiah utama.

Tahun ini, Seventeen berhasil membawa pulang Daesang untuk albumnya yang berjudul FML.

New Jeans juga mendapatkan daesang untuk lagunya yang berjudul Ditto. Lagu tersebut dinilai sangat populer dan menjadi kesukaan penggemar di sepanjang tahun.

Berikut ini daftar lengkap pemenang GDA ke-38 2024:

1. Pemenang Album of the Year Daesang (Hadiah Utama): SEVENTEEN dengan mini album FML

2. Pemenang kategori Best Album Division Bonsang:

Le Sserafim – "Unforgiven"

ZEROBASEONE– "Youth in the Shade"

IVE– "I've Mine"

ENHYPEN– "Dark Blood"

TXT - "The Name Chapter: Freefall"

Stray Kids – "5-Star"

Seventeen – "FML"

Jungkook BTS – "Golden"

aespa – "My World"

NCT Dream – "ISTJ"

3. Best Digital Song of the Year Daesang: NewJeans untuk lagu hit “Ditto”

4. Best Digital Song Division Bonsang:

(G)I-IDLE - "Queencard"

BSS - "Fighting (Feat. Lee Young Ji)"

IVE - "I Am"

Jisoo BLACKPINK – "Flower"

Jungkook – "Seven" (featuring Latto)

Le Sserafim - "Unforgiven (feat. Nile Rodgers)" NewJeans - "Ditto"

Parc Jae-jung – "Let's Say Goodbye"

Seventeen – "Super"

STAYC – "Teddy Bear"

5. Pemenang artis K-Pop Global: Stray Kids

6. Pemenang pilihan penggemar Indonesia: TXT

7. Pemenang artis pendatang baru atau Rookie Artist:

FIFTY FIFTY

ZEROBASEONE

8. Pemenang Next Generation: BOYNEXTDOOR

9. Pemenang Artis Paling Populer yang Terfavorit :

Jisoo (BLACKPINK)

Lim Young Woong

10. Pemenang Produser Terbaik: Min Hee Jin

