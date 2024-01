Masuk Nominasi Golden Globe Award, Segini Kekayaan Bintang Film "Joker" Joaquin Phoenix

Bisnis.com, JAKARTA -- Kini siapa yang tak kenal bintang film Joaquin Phoenix, yang sukses berperan di sejumlah film sukses seperti Gladiator (2000), Walk the Line (2005) dan Joker (2019). Dia saat ini masuk dalam daftar nominasi Golden Globe untuk komedi horor A24, "Beau Is Afraid" (2023).

Phoenix sudah tidak asing lagi dengan Golden Globes, maupun Oscar, dan terkenal serta dihargai atas penampilan emosionalnya dengan karakter-karakter yang sangat tidak biasa.

Meskipun film-filmnya kadang-kadang dapat memecah belah kritik, tidak ada keraguan bahwa Phoenix telah menciptakan ruang bagi dirinya sendiri di Hollywood untuk karakter-karakter yang kompleks dan unik—dan ia bahkan kadang-kadang juga berperan sebagai pria normal.

Untuk semua bakatnya, berikut ini adalah capaian Phoenix selama kariernya dan kekayaan bersihnya saat ini.

Joaquin Phoenix mulai berakting sekitar usia 8 tahun, muncul di sebuah episode Seven Brides for Seven Brothers pada 1982, sebuah pertunjukan di mana kakak laki-lakinya, mendiang River Phoenix, menjadi pengunjung tetapnya.

Berasal dari keluarga miskin, menjadi aktor di usia muda membawa kesenangan tersendiri baginya, bahkan menyebut pengalaman itu sebagai "yang terbaik di dunia" di mana semua orang menawarkan camilan, berbagai macam makanan, memenuhi kebutuhannya, dan selalui bersikap baik dengannya.

Keempat saudara kandung Phoenix, khususnya River, semuanya bekerja di Hollywood dengan kapasitas tertentu, dan dia muncul di berbagai acara dan film sepanjang tahun 80an. Beberapa “terobosan besar” pertamanya termasuk film "SpaceCamp" pada 1986 dan "Parenthood" pada 1989.

Memasuki tahun 1990-an, perannya semakin besar,seperti perannya sebagai Jimmy Emmett di "To Die For" pada 1995, dan pada tahun 2000 dia menjadi antagonis utama dalam film laris Gladiator.

Lantas Berapa kekayaan bersih Joaquin Phoenix pada tahun 2024?

Menurut Celebrity Net Worth, Joaquin Phoenix diperkirakan memiliki kekayaan bersih US$80 juta. Jumlah tersebut berasal dari penampilan akting regulernya seumur hidup, terutama sejak 2000-an ketika dia mengukuhkan dirinya sebagai bintang yang layak masuk dalam nominasi Academy Award.

Sejak tahun 2000, Phoenix telah menghasilkan US$375.000 hingga US$20 juta untuk peran film besarnya. Dapat dikatakan bahwa karier dan ketenaran namanya telah berkembang pesat selama ini dan dia mungkin berharap dapat menghasilkan jutaan dolar dari proyek apa pun yang dia sumbangkan.

Untuk film Joker (2019), di mana Phoenix berperan sebagai penjahat utama, yang sukses di box office dan kesuksesan yang lebih besar lagi bagi Phoenix, dia membawa pulang Academy Award untuk Aktor Terbaik, bersama dengan gaji US$4,5 juta.

Karena kesuksesan besar pendahulunya, anggaran produksi untuk "Joker: Folie à Deux" atau "Joker 2" melonjak. Film ini akan dirilis pada 4 Oktober tahun ini dan Joaquin Phoenix dilaporkan menghasilkan US$20 juta untuk membintangi film tersebut.

Informasi gaji Phoenix belum dipublikasikan untuk karyanya di Gladiator pada 2000 silam, tetapi beberapa sumber seperti Collider memperkirakannya sebesar US$500.000 hingga US$1 juta.

Pada tahun yang sama, dia membintangi "Quills", bersama Kate Winslet dan Geoffrey Rush, dan mendapatkan upah US$375.000. Winslet menyebutnya sebagai salah satu aktor terbaik di generasinya.

Lalu, untuk film Napoleon yang rilis pada 2023, karya Ridley Scott, Joaquin Phoenix berperan menjadi salah satu penguasa paling mudah berubah dalam sejarah, Napoleon Bonaparte. Namun, upahnya dari film tersebut belum dirilis.

