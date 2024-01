Tips Kesehatan, Cara Mencegah Sakit Maag agar Tidak Kambuh

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi Anda yang memiliki sakit maag atau yang sedang mencegah agar tidak terkena sakit maag, maka bisa mencoba beberapa tips di bawah ini.

Sakit maag atau refluks asam menyebabkan sensasi terbakar di dada yang dipicu oleh asam lambung yang naik ke kerongkongan. Bagi sebagian orang, ini adalah kejadian yang sangat tidak nyaman; bagi banyak orang lainnya, ini kronis

Simak cara meredakan dan mencegah sakit maag:

1. Pilih Bumbu Makanan yang Tepat

Penderita sakit maag sebaiknya menjauhi makanan pedas. Dalam studi survei yang diterbitkan di Digestive Diseases and Sciences, makanan pedas bisa memicu memicu mulas. Bahkan, bagi sebagian orang, ini bisa menyebabkan penyakit maag kronis.

Bawang putih dan bawang bombay adalah pemicu umum lainnya yang memberikan banyak rasa pada makanan. Sebaiknya, Anda menambahkan rasa pada makanan dengan ramuan yang tidak terlalu mengiritasi, seperti oregano atau kunyit jika Anda bisa, dan mengganti bumbu atau allium yang lebih pedas jika menurut Anda hal tersebut membuat mulas Anda semakin parah.

2. Lebih Baik Tukar Bahan Makanan, Daripada Mengurangi

Menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, makanan asam seperti tomat dan saus tomat adalah pemicu sakit maag yang umum. Makanan asam mengiritasi lapisan esofagus dan membuatnya lebih meradang.

Daripada menggunakan saus berbahan dasar tomat, sebaiknya Anda mengganti resep dengan kaldu atau saus berbahan dasar minyak yang sehat, katanya. Hal yang sama berlaku untuk saus mentega atau krim kental.

Baca Juga : Kenali Gejala, Penyebab dan Cara Mencegah Vertigo

3. Sesuaikan Resep untuk Memasukkan Lebih Sedikit Bahan Berlemak

Menurut Mayo Clinic, sakit maag disebabkan oleh relaksasi otot sfingter yang memisahkan esofagus dan lambung. Fungsi otot adalah untuk mengendurkan ketika seseorang menelan, membiarkan makanan masuk ke dalam perut, dan kemudian mengencangkan kembali untuk menahan makanan di sana.

Jika otot rileks, asam akan naik dari lambung dan masuk ke kerongkongan, menyebabkan mulas.

Makanan berlemak membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna dan bertahan di perut lebih lama, sehingga dapat meningkatkan asam tersebut.

4. Pilih Makanan Rendah Lemak

Menggoreng dan menumis berat menambah lemak pada makanan. Cara terbaik untuk menyiapkan makanan yang kemungkinan besar tidak akan memicu mulas adalah dipanggang atau dipanggang, tanpa saus kental.

Anda juga bisa mengukus, memanggang, merebus, atau menumis sebentar.

5. Piring dengan Porsi Lebih Kecil

Memasak di rumah berarti Anda memiliki kontrol lebih besar terhadap porsi Anda dibandingkan saat makan di luar. Beberapa penelitian menemukan bahwa makan dalam porsi kecil mengurangi risiko refluks.

Pakar kesehatan menyarankan berhenti makan sebelum mereka merasa kenyang untuk menghindari makan berlebihan dan sakit maag, jika makan berlebihan adalah pemicunya. Cobalah menyajikan makanan di piring yang lebih kecil dan makan lebih sedikit, lebih sering, makanan yang tinggi protein dan serat.

​

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News