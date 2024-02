Jangan Golput! Ini Promo dan Diskon Spesial Pemilu 14 Februari 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Pemilihan umum (Pemilu) sudah di depan mata, diselenggarakan pada Rabu, 14 Februari 2024.

Ajang pesta demokrasi ini makin semarak dengan dukungan dari banyak restoran yang menyediakan promo khusus pada hari pemilihan umum.

Promo pada saat pemilu ini dihadirkan juga sebagai kontribusi mengurangi pemilih yang golput, karena syaratnya adalah menunjukkan jari yang sudah dicelup ke dalam tinta.

Selain itu, ada pula beberapa restoran juga menawarkan promo hari Valentine yang bertepatan dengan hari pemilu

Berikut ini daftar promo yang disediakan sejumlah restoran pada saat pemilu nanti:

1. Domino's Pizza: Gratis 3 Pizza Mania dengan pembelian 1 Medium Cheeseburst

2. Sushi Go:Gratis Spicy Salmon Gunkan (untuk 20 kustomer pertama per outlet)

3. D'Crepes: Diskon 20% minimal pembelian Rp50.000

4. HokBen: Gratis Takoyaki setiap pembelian Hoka Ramen

5. Qua-Li: Diskon 15% khusus untuk makan di tempat

6. Dapur Cokelat: Buy 1 Get 1 Iced Chocolate

7. Wendy's: Gratis Combo 1 Fried Chicken setiap pembelian Combo 2 Fried Chicken

8. Gokana Ramen & Teppan: Buy 1 Main Course Get 1 Add On

9. Wing Stop: Harga khusus Rp19.091 untuk Paket A (1 Wing Stop Chicken, Nasi, Sprite), Paket B (4 Boneless, Nasi, Sprite), Paket C (1 Flavor Krezz Krezz, Sprite)

10. Roji Ramen: Harga spesial Rp109.000 untuk Roji Ramen + Kuro Ramen Dragon Ball + 2 Ocha

11. Mie Gacoan: Diskon sampai 50 persen di Shopee Food

12. Bakso Rusuk Joss: Beli 1 Gratis 1

13. Haus: Free Silky Pudding untuk pembelian minuman Beng-Beng Caramel

14. Baskin-Robbins: Gratis Value Scoop Cup untuk pembelian 1 Value Scoop

15. Holland Bakery: Diskon 20% semua produk

16. CFC: Beli 1 Gratis 1 Paket Astaga 2

17. Pepper Lunch: Diskon 20% untuk usia 17-21 tahun dengan menunjukkan KTP

18. Chatime: Buy 1 Get 1 menu Very Berry Latte/Choco Berry Latte Large dengan Hazelnut Chocolate Milktea Reguler

19. Raa Cha Suki & BBQ: Harga khusus Beef BBQ Rp14.000 dan Chicken BBQ Rp10.000

20. Kimukatsu: Diskon 20% semua menu Chicken Katsu Set khusus untuk pemilik nama dengan huruf depan P, E, M, I, L, dan U dengan menunjukkan KTP

21. Bebek Kaleyo: Diskon 30% semua menu bebek dan ayam

22. Point Coffee: Diskon 25% Palm Sugar Frappe dan Chocolate Frappe dan harga Rp25.000 untuk Creamy Tiramisu Latte, Creamy Matchachio, dan Creamy Lychee Berry dan diskon Rp5.000 untuk produk tertentu Point Coffee, Mister Donut, dan Yummy Choice.

23. Richeese Factory: Harga khusus Flying Chicken Combo Rp136.364 dan Mabar Truffle Madness Rp122.728 di Shopee Food

24. Aeon Mall: Gratis coklat melalui Aeon Mall Indonesia Mobile Apps member

25. Mixue: Turun harga Rp2.000 semua seri teh

26. Sushi Tei Cafe: Buy 2 Get 4 Pain Au Chocolate dan Vanilla Roll Danish

