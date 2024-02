Simak Promo dan Diskon Nyoblos Pilpres, 14 Februari

Bisnis.com, JAKARTA - Pesta demokrasi sekaligus pemilihan presiden atau Pilpres akan digelar pada 14 Februari. Simak promo makanan dan minuman saat Nyoblos.

Pesta diskon dan promo pada saat pesta demokrasi bertujuan untuk mengurangi angka Golput di Indonesia pada 14 Februari. Diskon dan promo yang ditawarkan sangat beraneka ragam, hingga memberikan buy one get one.

Simak kumpulan promo Nyoblos makanan dan minuman yang dirangkum Bisnis.com:

1. Gokana-Promo Vote for Love

Gokana menyediakan promo buy 1 get 1 dan akan mendapatkan pilihan gratis eggroll. Jangan lewatkan promo makanan yang diberikan oleh Gokana.



2. Promo Chatime

Promo ini berlangsung dari 14 Februari hingga 18 Februari. Minuman yang promo adalah Very Berry Latte/Choco Berry Latte (Large) dan Hazelnut Chocolate milk tea (regular).



3. Promo makanan Pilpres SuShiGo

Vote, Snap and Get Free ini berlaku terbatas. Sebab, hanya tersedia bagi 20 customers per outlet. Pelanggan bisa mendapatkan spicy salmon gunkan.



4. Promo Nyoblos CFC

Bagi Anda yang sudah nyoblos, maka bisa menunjukkan jari nyoblos kepada kasir di CFC untuk membeli Paket Astaga (beli 1, gratis 1)



5. Promo Wingstop Nyoblos

Pelanggan bisa mendapatkan 12 boneless dan 3 churros seharga Rp59.091.



6. Promo Holland Bakery

Bila Anda ingin membeli kue basah dan roti-roti saat Pilpres, akan mendapatkan diskon 20%, dengan menunjukkan jari kelingking.

