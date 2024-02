Deretan Artis dan Influencer yang Nyoblos di Luar Negeri, dari Ivan Gunawan, Cinta Laura, sampai Sarah Azhari

Bisnis.com, JAKARTA -- Indonesia akan menggelar pesta demokrasi pada Rabu, 14 Februari 2024 mendatang. Namun, bagi masyarakat Indonesia yang sedang berada di luar negeri, sudah melakukan pemilihan umum (Pemilu) terlebih dahulu.

Tak mau golput, sejumlah artis yang berada di New York, Paris, Belanda dan Australia juga memamerkan foto kelingking yang tercelup tinta, tanda sudah melakukan pemilu.

Pemilu di New York, Paris, Belanda, dan Australia dilaksanakan pada 10 Februari 2024. Ada pula negara lain yang telah melaksanakan pemilu sejak 5 Februari 2024 seperti di Vietnam, kemudian pada 6 Februari 2024 di Panama, serta 8 dan 9 Februari 2024 di sejumlah negara di Timur Tengah.

Selanjutnya, pemilu di luar negeri juga dilaksanakan pada 11 Februari 2024 seperti di Inggris, Thailand, Jepang, dan Singapura. Kemudian pada 13 Februari 2024 di Hong Kong, dan 14 Februari 2024 di Madagaskar, China, Taiwan, dan Papua Nugini.

Berikut ini sederet artis yang melakukan pemilu di luar negeri:

1. Ivan Gunawan

Ivan Gunawan melalui unggahan di Instagram menunjukkan telah pergi ke TPS di Paris, Prancis. Ivan telah berada di Eropa sejak awal Februari untuk urusan pekerjaan.

"Hari ini saya bisa nyoblos di Paris. Semoga pilihan saya terbaik. Amiiin," tulisnya dalam foto yang diunggah Minggu (11/2/2024) waktu Indonesia.

2. Cinta Laura

Cinta Laura juga "nyoblos" di luar negeri. Dia turut mengikuti pemilu di New York, Amerika Serikat. Cinta Laura berada di AS dalam rangka New York Fashion Week 2024. "NYOBLOS di New York. Let's go Indonesia!" tulisnya.

3. Natasha Wilona

Bersama dengan Cinta Laura, Natasha Wilona juga menunjukkan telah melakukan pemilu di New York, AS. Dia mengunggah foto dan video selama mengikuti pemilu di AS.

"Walau lagi di New York tetap tidak boleh golput! Gunakan hak pilih kita untuk memilih wakil rakyat yang terbaik," ungkapnya.

4. Acha Sinaga

Mengikuti sang suami tinggal di Australia, aktris Acha Sinaga mengunggah foto bersama keluarga dan kerabatnya, melakukan pemilihan umum di Negeri Kangguru. Dalam foto tersebut, terlihat pula ada festival makanan Indonesia.

"Akhirnya nyoblos," tulisnya dalam unggahan foto tersebut. Sebelumnya, dalam fitur Instagram Stories dia juga mengungkapkan telah menjalankan kewajiban sebagai warga negara RI di Australia.

5. Acha Septriasa

Sama-sama mengikuti suami tinggal di Australia, aktris Acha Septriasa juga melakukan pemilu bersama suami di Sydney, Australia.

Dia mengunggah foto berada di depan TPS 16 yang berada di Maroubra Junction Public School.

6. Ria Ricis

Tengah berada di Paris, Prancis, Ria Ricis juga mengunggah kisahnya ikut pemilu di kota fesyen itu.

Dia pun menunjukkan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo - Gibran lewat Instagram Stories.

"Coblos bapak dan mas gib dari Paris," tulisnya.

7. Rachel Amanda

Aktris Rachel Amanda juga menunjukkan telah melakukan pemilu di Belanda. Saat ini, Amanda tengah menempuh pendidikan S2 di Amsterdam.

8. Sarah Azhari

Aktris Sarah Azhari juga menjadi salah satu aktris yang mengikuti pemilihan umum di New York setelah tinggal di AS bersama keluarga di sana.

Pada pemilu sebelumnya dia melakukan pemilihan di Los Angeles. Dia mengatakan pemilu tahun ini lebih rapi dibandingkan dengan pemilu yang dia ikuti sebelumnya.

