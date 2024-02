Cek Jadwal dan Layout Konser Avenged Sevenfold A7X di Stadion Madya GBK Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA - Avenged Sevenfold A7X mengumumkan jadwal konser di Stadion Madya GBK, Jakarta pada 25 Mei 2024.

Harga tiket konser Avenged Sevenfold A7x paling murah Rp1,6 juta yang berada di CAT 5 dan paling mahal Rp2,6 juta yang berada di CAT 1.

Dilansir dari situs resmi, Kamis (22/2/2024), tiket A7X akan dijual pada 29 Februari 2024, pukul 14.00 WIB.

Avenged Sevenfold adalah grup band yang menyanyikan Dear God, So Far Away, Seize the Day, dan Gunslinger. Lagu-lagu ini, tentu sudah tidak asing bagi penikmat musik tahun 90an.

Harga tiket konser tersebut belum termasuk pajak 15% dan biaya admin sebesar 5% yang wajib dibayarkan oleh pembeli tiket Avenged Sevenfold. Bagi penggemar A7X, bisa bersiap-siap untuk membeli tiket pada 29 Februari 2024.

A7x, tiket avenged sevenfold 2024, tiket avenged sevenfold jakarta, avenged sevenfold jakarta 2024, harga tiket avenged sevenfold, avenged sevenfold konser indonesia, stadion madya jakarta, konser avenged sevenfold, konser avenged sevenfold di jakarta, tiket konser avenged sevenfold Perbesar

Layout Tiket konser Avenged Sevenhold



Simak harga tiket Avenged Sevenfold A7X:

CAT 1, Festival Standing, Rp2,6 juta

CAT 2, Festival Standing, Rp1,9 juta

CAT 3, Festival Standing, Rp1,35 juta

CAT 4, Number Seating, Rp2,25 juta

CAT 5, Number Seating Rp1,6 juta

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News