Daftar Lagu Avenged Sevenfold Terbaik dan Terpopuler, Wajib Tahu Sebelum Konser

Bisnis.com, JAKARTA - Band heavy metal Avenged Sevenfold akan melakukan konsernya di Indonesia pada 25 Mei 2024 mendatang.

Konser tersebut digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), di mana penjualan tiketnya dibuka pada Kamis, 29 Februari 2024.

Tur Avenged Sevenfold ini bertajuk "Life Is But A Dream", yang digelar menyusul peluncuran album barunya bertajuk sama, dan dimulai di Amerika Utara tahun ini.

Menariknya, konser ini juga menjadi satu-satunya yang diadakan di Asia dan digelar setelah 9 tahun lalu pada 2015.

Setidaknya, A7X (julukan band) sudah melakukan konser di Indonesia sebanyak tiga kali. Konser 25 Mei nanti pun menjadi yang keempat.

Konser pertama Avenged Sevenfold di Indonesia diadakan di Tennis Indoor Senayan pada Agustus 2007. Satu tahun kemudian, A7X kembali menggelar konser di lokasi yang sama.

Kemudian konser yang ketiga dilakukan pada 18 Januari 2025 di Parkir Timur Senayan.

Bagi yang ingin menonton A7X namun bukan penggemar, bisa lebih dahulu mencari informasi seputar lagu-lagu mereka yang populer.

Mencari lagu populer ini dapat membantu anda menikmati konser dengan lebih asik karena bisa menyanyikannya bersama yang lain.

Lantas apa saja lagu Avenged Sevenfold terbaik dan terpopuler? simak daftarnya berikut ini.

Daftar Lagu Avenged Sevenfold Terpopuler:

1. Dear God

Siapa yang tidak mengenal Dear God. Lagu ini mendapat julukan "lagu warnet" yang sangat terkenal dan banyak dinyanyikan oleh anak-anak kelahiran 90-an.

Dear God terus diputar di warnet dan menjadi titik balik Avenged Sevenfold mendapat banyak penggemarnya di Indonesia.

2. So Far Away

Lagu selanjutnya adalah So Far Away yang didedikasikan untuk drummer mereka Jimmy Owen Sullivan.

Jimmy ditemukan tewas di kediamannya pada tahun 2009 akibat overdosis.

3. Afterlife

Afterlife juga menjadi lagu terbaik A7X yang sudah didengarkan oleh jutaan orang di Youtube. Lagu ini memiliki makna yang mirip seperti judulnya.

4. A Little Piece of Heaven

Lagu ini memiliki durasi cukup panjang dengan video klip yang cukup menarik. A Little Piece of Heaven menceritakan kisah seorang pria yang membunuh kekasihnya agar mereka bisa terus bersama.

5. Buried Alive

Dirilis pada 2010, Buried Alive juga menjadi lagu wajib penggemar A7X. Lagu ini sama terkenalnya dengan Dear God dan juga terus diputar di mana-mana pada masanya.

6. Seize the Day

Seize the Day merupakan lagu power ballad yang dijadikan single promosi untuk album ketiga mereka berjudul City of Evil.

Menariknya, video klip lagu ini terinspirasi oleh video milik Guns N' Roses berjudul November Rain.

7. Hail To The King

Lagu Hail To The King dirilis pada tahun 2013 dan langsung menjadi salah satu lagu wajib yang harus didengarkan oleh penggemar.

Memiliki melodi khas A7X, lagu ini dijadikan lagu tema resmi untuk WrestleMania 32. Tak hanya itu, lagu ini juga muncul di video game Rock Band 4, WWE 2K17, dan film Netflix Metal Lords.

