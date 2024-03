PRISKILA Bidik Pasar Segmen Anak Muda dengan Kolaborasi

Bisnis.com, JAKARTA - Pelopor produk Fragrance di Indonesia PRISKILA membidik pasar segmentasi anak muda di hari ulang tahunnya yang ke-30.

Salah satunya dengan meluncurkan produk kolaborasi bersama NEVERTOOLAVISH berupa koleksi Perfumed Deodorant Body Spray NEVERTOOLAVISH X Casablanca Fragrance.

Selain meluncurkan produk baru, menginjak tahun ke-30 ini, PRISKILA juga memperkenalkan logo dan tagline baru Casablanca.

Brand Manager Casablanca Fragrance X'Tyna Martha mengatakan, sejak 1993, Casablanca telah eksis dan berkembang dengan berbagai kategori produknya, khususnya Body Mist dan Spray Cologne Pria yang telah menjadi market leader di Indonesia.

"Selama lebih dari tiga dekade, kami selalu berusaha memberikan produk yang berkualitas, inspiratif, dan mudah diakses, didorong oleh nilai-nilai Passionate, Compassionate dan Inspiring,” ujarnya.



Dia mengatakan koleksi parfum ini merupakan sebuah rangkaian Fragrance eksklusif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan generasi muda Indonesia yang dinamis dan memiliki ketahanan selama 48 jam.

Setiap produk ini, katanya, dirancang dan menawarkan 48 jam kesegaran, formula anti bakteri, kontrol bau tidak sedap (MOC), dan kandungan agen penyegar yang dua kali lebih efektif.



PT. Priskila Prima Makmur (PRISKILA) tercatat sebagai pelopor dalam industri Personal Care di Indonesia.

Brand dan Produk yang perusahaan ini miliki antara lain, CASABLANCA for Men & Woman, BELLAGIO Homme for Men, REGAZZA for Woman, CAMELLIA for Teen, MARIE JOSE for Adolescent dan EXCELLO hair color.

