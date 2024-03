Aktor Hollywood Will Smith ‘Khatam’ Al-Qur’an Saat Ramadan

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari aktor Hollywood Will Smith yang mengaku suka membaca Al-Qur'an saat Ramadan.

Will Smith mengatakan dia membaca Alquran 'dari halaman ke halaman selama Ramadan.

Hal itu dia lakukan saat melewati masa sulit dalam hidupnya. Sehingga akhirnya dia membaca semua kita suci termasuk Al-Qur'an selama 'fase spiritual' dalam hidupnya.

Pengalaman membaca Al-Quran itu dia bagikan ketika berbicara tentang apresiasinya terhadap Al-Quran dan dampaknya terhadap hidupnya saat berbincang dengan jurnalis Mesir Amr Adeeb di Big Time Podcast.

Wawancara yang kini ramai dibagikan secara online itu berlangsung pada Desember 2023.

Apa yang Will Smith katakan tentang Al-Qur'an?

"Anda tahu, dua tahun terakhir dalam hidup saya adalah masa yang sulit dan perhatian saya tertuju ke dalam diri saya. Dan saya baru saja berbicara dengan seseorang sebelumnya tentang bagaimana saya membaca semua kitab suci. Saya membaca Al-Qur'an. Saya membaca Quran sampul demi sampul selama Ramadhan tahun ini (2023). Ini adalah fase pencarian spiritual dalam hidup saya. Ini adalah periode hidup saya yang saya coba kembangkan dengan hati yang luas, terbuka dan penuh kasih semampu saya," paparnya.

Aktor tersebut juga berkata, “Saya menyukai kesederhanaan Al-Quran. Sangat jelas. Sangat jelas…”

Pertengkaran sengit Will Smith dan Chris Rock di Academy Awards 2022 akan menjadi keburukan Oscar. Penghargaan tahunan tersebut mengalami perubahan tajam pada 27 Maret 2022, ketika Will naik ke panggung Oscar dan menampar wajah Chris setelah komedian tersebut membuat lelucon tentang Jada Pinkett Smith, dan buzz cut-nya. Aktor tersebut berterus terang tentang rambut rontok dan alopecia yang dialaminya, jadi Will tersinggung karena kondisi medisnya menjadi lucunya.

Perpisahan dari Jada Pinkett Smith

Pada bulan Oktober 2023, Jada dalam acara spesial NBC News, mengungkapkan bahwa dia dan Will telah 'menjalani kehidupan terpisah' selama tujuh tahun terakhir, meskipun mereka belum bercerai secara resmi. Jada menjelaskan bahwa hingga saat ini, tidak satu pun dari mereka yang secara terbuka berbicara tentang perpisahan mereka karena mereka ‘masih berusaha mencari tahu’ di mana posisi mereka sebagai mitra. “Saat memasuki tahun 2016, kami sudah kelelahan dalam berusaha,” ujarnya.

Sejak 2016, Will dan Jada telah menghadiri beberapa acara karpet merah bersama anak mereka, Jaden Smith dan Willow Smith. Jada juga mendukung Will setelah dia dikritik karena menampar Chris Rock di Oscar 2022. Dia juga menggunakan tur bukunya untuk mengklarifikasi beberapa kesalahpahaman tentang pernikahannya dengan Will

