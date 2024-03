Wow, Aktor Hollywood Will Smith Gemar Membaca Alquran

Bisnis.com, JAKARTA - Pernyataan Will Smith yang mengaku gemar membaca alquran menjadi sorotan publik. Aktor asal negeri paman sam ini, merupakan seorang non muslim yang senang untuk mengeksplorasi berbagai ajaran agama yang ada.

Will Smith bernama asli Williard Carrol Smith yang lahir pada 25 September tahun 1968. Dia dikenal sebagai produser, rapper, aktor, komedian, di negeri Amerika Serikat.

Pada tahun 1980-an Will Smith berada di puncak karirnya sebagai rapper yang dinamakan The Fresh Prince. Tepat di tahun 1990 popularitas dari Will Smith meningkat, dengan perannya membintangi serial televisi populer yang diberi nama The Fresh Prince of Bel-Air.

Pada percakapan yang dilansir dari kanal YouTube MBC1 Will Smith mengaku dirinya memiliki ketertarikan terhadap alquran. Dirinya sering menghabiskan waktu secara diam-diam untuk membaca dan memahami makna dari alquran.

Dalam sesi wawancara di MBC1, dia mengaku terkesan dengan segala kesederhanaan yang ada di dalam alquran.

“Saya terkejut, setelah membacanya satu persatu mulai dari Taurat, Bible, dan Alquran saya tidak pernah memahami alurnya, dan baru ini saya memahami alur ceritanya,” ungkap dirinya.

“Setelah membacanya rasanya sulit untuk berakhir dalam kesalahpahaman. Nuansa kerohaniannya indah dan jelas,” ujar Will Smith. Memasuki usia yang matang kepala lima, membuatnya tertarik untuk memperdalam ilmu keagamaannya. Maka dari itu dirinya membaca alquran, seperti yang dilakukan dari awal hingga akhir bulan Ramadan.

Dilansir dari Imdb.com, dia merupakan satu-satunya aktor yang memiliki delapan film secara berurutan dengan pendapatan sebesar US$ 100 juta di box office. Selain itu, dirinya juga berhasil memerankan sebelas film secara berurutan dengan jumlah pendapatan sebesar US$ 150 juta dan berada pada puncak klasemen box office domestik.

Tak hanya itu, di tahun 2007 dirinya disebut sebagai aktor yang paling berpengaruh di Hollywood, dan mendominasi lima Golden Globe Awards, dua Academy Awards, dan memenangkan empat Grammy Awards. Dirinya masuk ke dalam deretan artis paling bankable di seluruh dunia versi Forbes.

Mengingat dirinya yang sudah tidak muda lagi dan memiliki banyak pengalaman di dunia entertainment, membuat Will Smith fokus terhadap keluarga dan kehidupan pribadinya dengan cara belajar hal-hal baru. Salah satunya dengan membaca dan mempelajari kita suci alquran selama bulan Ramadan.

Dirinya merasa dibuat takjub atas segala cerita yang ada dalam alquran. Melalui cerita tersebut, membuat dirinya enggan untuk berhenti membaca dan memilih menghabiskan bacaan tersebut akhir. (Maharani Dwi Puspita Sari)

