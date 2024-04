Viral Aktor Will Smith Posting Tempat Wisata di Sukabumi Jawa Barat

Bisnis.com, JAKARTA - Pengguna media sosial kini sedang viral membahas postingan aktor Hollywood Will Smith yang mengunggah video lokasi wisata di Lembah Purba Sukabumi.

Dalam postingannya yang diunggah di media sosial Instagramnya, dia menuliskan caption "Where it is?"

Netizen pun ramai berkomentar dengan memberitahukan itu adalah di Indonesia tepatnya di Sukabumi Jawa Barat.

Video tersebut merupakan reposting dari pengguna akun Asepmulyanadam yang diunggahnya sejak dua pekan lalu.

Dalam video tersebut, @asepmulyanadam menuliskan caption "Lembah Purba Sukabumi".

Selain direpost Will Smith, postingan itu juga banyak dikomentari netizen.

Salah satunya komunitas travel dunia Earthpix ikut berkomentar dengan menuliskan dia telah mengirimkan pesan pada pemilik akun.

Hingga saat ini, postingan itu disukai 1,2 juta orang.

Lembah Purba Sukabumi

Dikutip dari website situgunungbridge, Lembah Purba merupakan sebuah destinasi wisata yang viral saat ini. Dimana kamu diajak untuk menjelajahi kawasan hutan asri. Serta dengan menikmati megahnya sebuah air terjun yang berada di sebuah lembah hijau.

Lokasi Lembah Purba yang berada di Situ Gunung, menjadi daya tarik selanjutnya. Siapa yang tidak mengetahui Situ Gunung? Tempat wisata alam yang terkenal dengan Situgunung Suspension Bridge, menyandang status jembatan gantung tengah hutan terpanjang di Asia Tenggara.

Kemegahan serta keindahan Curug Kembar merupakan gong dari ekspedisi Lembah Purba. Sekarang ini sering beredar di berbagai media sosial tentang hasil jepretan para pengunjung, yang pernah menyaksikannya secara langsung kemegahan Lembah Purba.

Asal muasal nama Lembah Purba konon katanya, lokasi dari Curug Kembar ini berada di kawasan lembah yang dikelilingi beberapa pohon purba.

