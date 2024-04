Tips Cantik dan Menawan Saat Lebaran

Bisnis.com, JAKARTA - Lebaran menjadi momen setiap umat muslim untuk terlihat menarik dan menawan di depan banyak orang. Semua orang mempersiapkan segala hal terbaik, untuk merayakannya.

Tidak hanya kaum perempuan saja, laki-laki juga turut serta merayakan dan menyambut hari raya dengan tampilan yang menawan. Dalam Islam dianjurkan untuk menggunakan pakaian terbaik saat hari raya. Maka dari itu, banyak umat muslim yang mempersiapkan segalanya mulai dari kaki hingga kepala secara matang saat Ramadan.

Terlihat menawan bukan persoalan fisik saja, melainkan keindahan hati yang dimiliki setiap manusia. Keindahan dapat berasal dari dalam diri seseorang, maupun diciptakan sendiri dengan orang tersebut.

Dilansir dari tatlerasia.com, Anda harus memahami mengenai tips menawan luar dan dalam, supaya saat perayaan hari Lebaran nanti mampu terlihat indah dan menawan di mata banyak orang.

Simak tips tampil cantik dan menawan saat Lebaran:

Keindahan dalam diri seseorang, diciptakan dari kemuliaan hati , kondisi mental, dan segala kebaikan yang terpancar dari dalam diri.

Keindahan dalam diri sudah tertanam dengan baik pada diri seseorang dan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Namun, keindahan dalam diri dapat dibentuk melalui cara yang tepat seperti:

1. Menerapkan pola tidur yang cukup

Anda harus memastikan kondisi tubuh Anda dalam keadaan yang baik setiap harinya, dengan cara tidur selama 8 jam dalam sehari. Pola tidur ini harus dijaga dan diterapkan dengan baik, untuk menciptakan kepribadian dan kondisi mental yang baik untuk menjalani kehidupan. Jika Anda terbiasa menerapkan hal tersebut, maka perlahan-lahan Anda akan berubah menjadi orang yang menarik di hadapan banyak orang.

2. Konsumsi air putih secukupnya

Konsumsi air putih secukupnya mampu menjaga hidrasi pada tubuh, dan memperlancar sistem organ yang bekerja pada tubuh. Melalui hal tersebut, kesehatan dalam diri Anda dapat terpancar dengan baik.

3. Konsumsi makanan yang sehat

Konsumsi makanan sehat dan bergizi setiap harinya akan memberikan dampak yang baik bagi kesehatan. Konsumsi buah, sayur, suplemen, dan lainnya yang dapat menunjang dan memberikan nutrisi yang baik bagi tubuh. Hal ini yang membuat tubuh Anda terlihat sehat dan menawan.

4. Menciptakan suasana hati yang baik

Aura seseorang akan terpancar dengan baik apabila suasana hati dalam kondisi yang stabil. Kondisi ini yang akan mempengaruhi seseorang dalam bertindak dan menanggapi segala sesuatu. Jika Anda ingin memiliki keindahan dari dalam, maka mulailah mencoba menciptakan suasana hati yang baik setiap harinya. Hal tersebut akan mempengaruhi pikiran dan perbuatan secara langsung.

Melalui penjelasan di atas, keindahan dari dalam dapat dibentuk dengan cara merubah pola hidup dan perilaku yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil dari hal tersebut, akan menghasilkan sesuatu yang bernilai baik dan menawan bagi diri sendiri maupun orang lain.

Baca Juga : Tips Tampil Cantik Prima saat Lebaran Idulfitri

Keindahan dari luar

Keindahan dari luar merupakan keindahan yang dapat dilakukan melalui bantuan dan sentuhan teknologi maupun tren kehidupan yang terjadi saat ini. Keindahan ini dapat diciptakan secara mandiri, sesuai dengan keinginan dan kemauan pribadi tersebut, seperti:

1. Menggunakan pakaian yang nyaman

Pakaian merupakan salah satu hal dapat menarik perhatian banyak orang. Saat perayaan hari Lebaran, Anda dapat menggunakan busana terbaik dan menawan versi diri sendiri.

Pakaian akan menjadi alasan kepercayaan diri seseorang dalam melakukan segala aktivitas. Jadi, silahkan gunakan pakaian terbaik Anda dan gunakan secara percaya diri di hari Lebaran tersebut.

2. Gunakan parfum

Saat perayaan Lebaran, pastikan Anda dalam keadaan yang wangi dan menawan di hadapan banyak orang. Parfum mampu meningkatkan kepercayaan diri dan menjadi ciri khas diri sendiri, ketika dikenal oleh orang. Maka dari itu, gunakan parfum sesuai dengan selera Anda, dan pastikan wangi tersebut mampu menciptakan suasana yang nyaman dan aman saat perayaan Lebaran.

3. Gunakan make up

Make up digunakan untuk mempercantik diri seseorang. Pemakaian make up dapat Anda sesuaikan dengan keinginan, jenis make up, dan berdasarkan bentuk wajah. Make up akan menjadi alasan terpenting seseorang dalam meningkatkan kepercayaan diri dihadapan banyak orang.

4. Gunakan body care

Body care digunakan untuk merawat dan melindungi kulit dari paparan jahat yang masuk kedalam tubuh. Penggunaan body care seperti scrub. serum, lotion, dan sebagainya, dapat digunakan untuk menyambut datangnya hari Lebaran. Jadi, ketika Lebaran datang, tubuh dan kulit Anda akan terlihat sehat, bagus, dan menawan.

Keindahan dari luar diciptakan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan seseorang dalam menyambut hari bahagia. Jadi, pastikan Anda terlibat dan menyiapkan semua hal tersebut supaya terlihat menawan, dan menjadi ciri khas setiap perayaan hari Lebaran. (Maharani Dwi Puspita Sari)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel