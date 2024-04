Filmografi Babe Cabita, Komika yang Meninggal Dunia Hari Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Dunia hiburan kembali berduka dengan kabar meninggalnya komika Priya Prayogha Pratama alias Babe Cabita.

Kabat tersebut di sampaikan langsung oleh rekannya sesama Standup Comedian, Okie Rengga di akun Instagramnya @okirengga33.

Dia menyampaikan bahwa Babe meninggal pada Selasa (9/4/2024) di RS Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

"Innalilahi wa inna ilaihi raaji'un, telah meninggal anak, adik, suami, ayah kami, Priya Prayogha Pratama Bin Irsyad Tanjung [Babe Cabita] hari ini 9 April 2024 Pukul 06.38 di RS Mayapada," tulis Oki.

Babe merupakan seorang pelawak tunggal berkebangsaan Indonesia. Dia dikenal sebagai juara Stand Up Comedy Indonesia Kompas TV pada musim ketiga di tahun 2013.

Selain itu, Babe juga piawai dalam melakukan seni peran. Alhasil, pria kelahiran Medan itu telah membintangi sejumlah film layar lebar di Tanah Air.

Pada 2014, Babe tampil sebagai pemuda yang pandai menari di film yang dibintangi komika Indonesia, yaitu Comic 8. Pada film ini, dia berpakaian seperti gabungan Elvis Presley dan Rhoma Irama.

Kemudian, atas kepiawaian Babe dan rekannya, film ini kemudian dibuat lanjutannya dengan judul Comic 8 Casino King yang memiliki dua bagian. Part 1 dirilis pada 2015, selang setahun berikutnya Casino King Part 2 Falcon Picture menayangkannya pada 2016.

Pada 2017, Babe kembali tampil di film layar lebar The Underdogs, dia kali ini berperan sebagai Nanoy yang merupakan perantau di sekolahnya. Hanya saja, dia kerap kali tinggal kelas. Singkatnya, Nanoy dan teman-temannya ingin mencari kesuksesan di era digital.

Oleh sebab itu, mereka mencoba peruntungan dengan membuat video prank dan sebagainya. Namun, video tersebut tak kunjung viral. Kemudian, Nanoy dan rekannya membuat musik rap hingga akhirnya dikenal publik.

Adapun, Babe juga sempat menjadi pengisi suara di film si Juki the Movie. Pada intinya, film ini berkisah tentang petualangannya untuk misi penyelamatan dari bencana meteor. Dalam hal ini, Babe menjadi pengisi suara untuk peran Congky.

Selain ketiga film itu, berikut daftar film yang pernah di bintangi Babe Cabita :

1. Comic 8 (2014)

2. Comic 8 Casino King Part 1 dan 2 (2015 dan 2016)

3. Epen Cupen the Movie (2015)

4. Single (2015)

5. Kapal Goyang Kapten (2019)

6. Get up Stand up (2016)

7. Trinity, The Nekad Traveler (2017)

8. Trinity Traveler (2019)

9. Takut Kawin (2018)

10. Aku Kau dan KUA (2014)

11. Rafathar (2017)

12. Warkop DKI Reborn Jankrik Boss Part 2 (2017)

13. Janin (2020)

14. Pizza Man (2015)

15. Triangle The Dark Side (2016)

16. Si Juki The Movie (2017)

