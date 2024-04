7 Buah dengan Kandungan Vitamin C Lebih Banyak dari Jeruk/

Bisnis.com, JAKARTA -Di tengah musim pancaroba, tubuh memerlukan nutrisi penting, salah satunya Vitamin C. Vitamin ini sangat penting untuk kekebalan dan sintesis kolagen.

Dengan musim yang tidak menentu, bisa panas dan tiba-tiba hujan bisa berdampak buruk pada kesehatan dan menguras nutrisi penting dari tubuh dan menyebabkan dehidrasi.

Inilah sebabnya mengapa tubuh kita membutuhkan lebih banyak nutrisi serta hidrasi untuk mengisi kembali nutrisi yang hilang. Menariknya, vitamin c merupakan salah satu antioksidan yang dapat membantu membalikkan kerusakan akibat stres oksidatif berlebihan dan memulihkan kekebalan tubuh.

Selain itu, vitamin c juga penting untuk sintesis kolagen, protein yang mendukung struktur dan kekuatan jaringan, kulit, tulang, dan pembuluh darah.

Asupan vitamin C yang cukup diperlukan untuk kesehatan dan vitalitas secara keseluruhan, terutama selama musim yang tidak menentu.

Jeruk dikenal sebagai salah satu buah yang kaya akan vitamin C.

Baca Juga Teror Penikaman Terjadi Lagi di Sydney, Kali Ini di Sebuah Gereja

Namun, ada pula beberapa makanan yang secara alami kaya vitamin C dan memiliki lebih banyak vitamin C dibandingkan jeruk, berikut ini:

1. Paprika Merah

Jeruk biasanya memiliki sekitar 53 mg kandungan vitamin C per 100 gram porsi, sedangkan menambahkan Paprika Merah ke dalam makanan dapat memberi Anda sekitar 127 mg vitamin C per 100 gram porsi.

Paprika merah juga merupakan sumber vitamin A yang sangat baik, yang penting untuk penglihatan, kesehatan, dan fungsi kekebalan tubuh. Selain itu, mereka juga mengandung vitamin B6, vitamin K1, dan folat, serta mineral penting seperti potasium dan mangan. Kaya akan antioksidan seperti karotenoid dan flavonoid, paprika merah juga dapat berkontribusi mengurangi peradangan dan melindungi dari penyakit kronis.

2. Blackcurrant

Blackcurrant adalah buah beri yang kaya nutrisi, mengandung vitamin dan mineral penting seperti vitamin K, vitamin B5, dan mangan, serta serat makanan, yang mendukung kesehatan pencernaan. Blackcurrant juga kaya akan antioksidan seperti antosianin dan flavonoid, yang membantu mengurangi peradangan dan melindungi dari penyakit kronis.

Blackcurrant sangat terkenal karena kandungan vitamin C-nya yang tinggi, yaitu sekitar 181 miligram per 100 gram, lebih dari tiga kali lipat jumlah yang ditemukan pada jeruk.

3. Kiwi

Kiwi dipenuhi dengan kebaikan vitamin C, mineral, serat dan mineral yang membantu meningkatkan kesehatan secara keseluruhan serta metabolisme, Kiwi mengandung sekitar 93 mg vitamin C dalam per 100 gramnya.

4. Stroberi

Buah beri dikenal karena kandungan antioksidan dan seratnya yang tinggi, yang membantu meningkatkan kesehatan metabolisme secara keseluruhan dan sangat bagus untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Stroberi mengandung sekitar 58 mg vitamin C per 100 gram.

5. Pepaya

Pepaya adalah salah satu buah yang baik untuk penderita diabetes dan orang yang mencoba menurunkan berat badan karena mengandung kebaikan antioksidan dan serat, yang membantu meningkatkan kesehatan pencernaan secara keseluruhan. Pepaya mengandung sekitar kurang lebih 60 mg vitamin C per 100 gramnya.

6. Nanas

Nanas merupakan salah satu buah yang mengandung sekitar 47 miligram vitamin C per 100 gramnya. Kehadiran vitamin c, bromelain dan nutrisi penting lainnya dalam buah ini menjadikannya tambahan yang bagus untuk diet sehat.

7. Jambu biji

Jambu biji terkenal dengan rasanya yang unik dan manfaat kesehatan yang manjur, buah ini memiliki sekitar 228 mg vitamin C per 100 gramnya. Jambu biji juga merupakan sumber serat makanan, potasium, dan vitamin A yang baik, yang penting untuk kesehatan mata dan fungsi kekebalan tubuh. Selain itu, jambu biji mengandung antioksidan seperti karotenoid dan polifenol, yang membantu melawan stres oksidatif dan peradangan dalam tubuh.

Berapa banyak vitamin C yang dibutuhkan setiap hari?

Asupan vitamin C harian yang direkomendasikan bervariasi tergantung pada faktor seperti usia dan kondisi kesehatan. Pada umumnya, kebutuhan vitamin C untuk pria dewasa mencapai 90 miligram per hari dan untuk wanita dewasa 75 miligram per hari.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel