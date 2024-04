Setlist Konser Yiruma di Jakarta, Tiket Terjual Habis

Bisnis.com, JAKARTA — Pianis dan komposer, Yiruma, bakal menggelar konser hari keduanya di Jakarta pada hari ini, Sabtu (27/4/2024), setelah rampung menggelar konser pertama pada Jumat (26/4/2024).

Musisi asal Korea Selatan itu menggelar konsernya di Jakarta selama 2 hari, pada Jumat dan Sabtu, 26 dan 27 April 2024 di JIExpo Convention Center pukul 19.30 WIB.

Dari konser dua hari tersebut, semua tiket terpantau sudah terjual habis di platform penjualan online Tiket.com, bahkan sudah sejak pembelian tiket baru dibuka, pada awal Maret lalu.

Bagi yang akan menyaksikan Yiruma di konsernya hari ini, Yiruma setidaknya akan membawakan sekitar 19 sampai 20 lagu berikut ini:

1. Berrylands Rd.

2. Stay in Memory

3. Maybe (May Be + Love)

4. Preludio al vento

5. Dance (Dance + Heart)

6. Passing By

7. Autumn Finds Winter

8. Framed

9. Blind Film (Blind Film + Nocturne in C)

10. Room With a View

11. Sunset Bird

12. Blind Improvisation (Blind Improvisation+ Destiny of Love)

13. A Moonlight Song

14. Non è la fine (Non è la fine + la bianca primavera)

15. Nocturnal Mind

16. River Flows in You

17. Reminiscent

18. Kiss The Rain

19. First Love (Utada Hikaru)

Pada penampilan hari pertamanya di Indonesia, Jumat (26/4/2024), Yiruma tak ketinggalan, turut membawakan lagu milik musisi Indonesia, Kahitna.

Melalui akun instagram vokalis Kahitna, Mario Ginanjar, @marioginan7ar, Yiruma terlihat membawakan lagu "Mantan Terindah", yang membuat Mario sebagai penyanyinya kaget dan tak bisa berkata-kata.

"Penyanyinya di sini!" ujarnya.

Yiruma telah berkiprah sebagai musisi selama 2 dekade, dari debutnya pada 2001 hingga menjadi musisi Korea pertama di MIDEM, Cannes.

Sebelum debut, Yiruma memulai kecintaannya pada musik sejak usia 5 tahun, dia mulai belajar piano dan pindah ke Inggris, di mana dia bersekolah di Purcell School for Young Musicians dan lulus dari King's College London.

Setelah lulus, Yiruma kembali ke Korea Selatan dan merilis album debutnya, 'Love Scene', pada 2001. Dia kemudian semakin dikenal setelah membawakan versi piano dari soundtrack dari drama populer tahun 2006 Spring Waltz.

Kini dia dikenal dengan karya ikonik seperti 'Kiss The Rain', 'Passing by', dan 'River Flows In You', musiknya juga telah ditampilkan dalam sederet drama Korea legendaris.

