Program Kecantikan Immersive 60 Dermatologist dan Wardah Raih Rekor MURI

Bisnis.com, JAKARTA - Program immersive science powered skin innovation experience dengan tema “Elevate Your Beauty Through the Power of Skin Science” yang digelar Wardah mendapatkan rekor MURI.

Berkolaborasi dengan lebih dari 60 dermatologists yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (Perdoski) menjadikan event ini menjadi kolaborasi terbesar dan memecahkan rekor “Skincare Exhibition that Collaborates with The Largest Numbers of Dermatologists”.

Science powered skin innovation Wardah memanfaatkan sains dan teknologi termutakhir serta bekerja sama dengan para expert lokal maupun global.

Dalam program immersive skin innovation experience ini, ditampilkan layanan seperti Skinventure, Skin Science Clinic, Brightening Skin Science, Skin Barrier Reborn, Sun Protect Sphere, Skin Expert Talks, dan Personalized Roboskin dengan bekerja sama dengan 61 dermatologists dari Perdoski yang terbagi atas 48 (empat puluh delapan) dokter untuk konsultasi pada Skin Science Clinic, 6 (enam) dokter untuk konsultasi pada Skin Science Clinic sekaligus pembicara Skin Expert Talks, dan 7 (tujuh) dokter pembicara Skin Expert Talks.

Prof Yulianto Listiawan, Ketua Umum Pengurus Perdoski Pusat, menyampaikan kolaborasi dengan Wardah sebagai profesional dan sebagai dokter Sp.DVE untuk memberikan dukungan konkrit melalui masukan dan edukasi kepada konsumen agar menggunakan skincare yang sudah teruji klinis dan terbukti bekerja untuk kesehatan kulit di populasi Indonesia.

"Kami berharap dengan adanya kegiatan ini dapat mendorong kemajuan industri kesehatan dan perawatan kulit di Indonesia.”ujarnya.

Selain itu, Wardah juga menghadirkan The Brave Beauty in Skin Science Appreciation Event merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh Wardah untuk mengapresiasi para perempuan yang telah memberikan dampak positif dan edukasi bagi masyarakat khususnya di bidang skin science.

Penghargaan ini diberikan pada para perempuan yang turut serta dalam perannya membawa perubahan positif. Penerima penghargaaan adalah Dr. dr. Fitria Agustina Sp.D.V.E.,FINSDV, FAADV, dr. Dian Pratiwi, Sp.D.V.E., FINSDV, FAADV, dr. Gloria Novelita, Sp.D.V.E, dr. Anesia Tania, Sp.D.V.E., FINSDV, dan dr. Nadia Wirantari, Sp.D.V.E untuk kategori Dermatologist Digital Creator.

Kemudian, Prof. dr. Kusmarinah Bramono, Sp.D.V.E, Subsp.D.T, PhD, Dr. dr. Yulia Ariani Aswin, Sp.A(K), dan dr. Riris Asti Respati, Sp.DVE, untuk kategori Innovative Women Scientist.

Selanjutnya, dr. Yessica Tania atau yang lebih dikenal sebagai dr. Zie, dan dr. Claudia Christin MBBS, Ph.D atau yang lebih dikenal dengan akun @funskincare untuk kategori Pharmafluencer Digital Creator. Affi Assegaf untuk kategori Beauty Guru Digital Creator. Hanifa Ambadar sebagai perwakilan dari Female Daily Network untuk kategori Beauty Community Initiatives.

dr. Sari Chairunnisa, Sp.D.V.E., FINSDV, Deputy CEO ParagonCorp menjelaskan, Wardah ingin menjadi support system yang memberi penghargaan dan apresiasi para pahlawan di balik layar yang telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan kulit dan merawat kulit.

Penghargaan ini juga menjadi bukti nyata komitmen Wardah dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan inovasi untuk memajukan industri kecantikan lewat sains dan teknologi di Indonesia.”

