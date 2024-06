Jakarta Fair 2024 Siap Digelar, Ini Harga Tiket Lengkapnya

Bisnis.com, JAKARTA - Jakarta Fair 2024 siap kembali digelar untuk yang ke-55 kalinya. Gelaran akbar menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta ke-497 itu bakal diselenggarakan selama lebih dari sebulan.

Tahun ini, Jakarta Fair akan digelar selama 33 hari yakni mulai tanggal 12 Juni hingga 14 Juli 2024 mendatang.

Direktur Marketing PT Jakarta International Expo Ralph Scheunemann mengatakan, sebagai ajang arena pameran dan hiburan terbesar se-Asia Tenggara, Jakarta Fair Kemayoran tahun ini akan digelar dengan nuansa baru dan sajian acara yang lebih menarik dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.

Penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2024 mengambil tema "Jakarta Fair Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional Bersaing di Pasar Dunia". Dengan Sub Tema "Galakkan Inovasi, Industrialisasi, dan Kreativitas Maksimal".

Senada dengan tema tersebut, Ralph mengatakan Jakarta Fair menargetkan jumlah transaksi yang lebih besar dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya.

"Jadi kalau kita bicara angka transaksi sebesar Rp7,3 triliun tahun lalu, berdasarkan yang kita hitung dengan bantuan UI, kita targetkan tahun ini meningkat karena memang demikian dari tahun ke tahun. Target saya rasa tahun ini akan melewati Rp7,5 triliun," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Beberapa pendorong yang akan mengerek transaksi antara lain adalah zona untuk produk kosmetik dan otomotif yang lebih luas.

"Dulu otomotif tidak lihat Jakarta Fair sebagai jalan untuk menjaring market. Jadi yang hadir dulu cuma mobil murah sampai Rp200 jutaan. Tapi sekarang sudah mulai masuk otomotif mewah, ini yang bakal mendorong transaksi," kata Ralph.

Selain itu, pada gelaran tahun ini, harga tiket pada Senin akan dibanderol lebih murah dan tiket pada Jumat yang biasanya masuk dalam harga Weekend, tahun ini dimasukkan dalam kategori harga Weekday.

Adapun, harga tiket masuk ke Jakarta Fair 2024 berikut ini:

1. Senin: Rp40.000

2. Selasa - Jumat (Weekday): Rp50.000

3. Sabtu - Minggu (Weekend): Rp60.000

4. Bundling Tiket Masuk + Konser: Rp80.000 - Rp180.000

5. Tiket Paket Terusan (Konser VIP dan Reguler): Rp450.000 - Rp3.300.000

Untuk mendorong minat belanja para pengunjung, Jakarta Fair Kemayoran tahun ini akan diikuti oleh 2.550 perusahaan peserta yang terdiri dari 1.550 stan yang memamerkan berbagai produk unggulan.

Para peserta berasal dari berbagai skala usaha baik perusahaan multinasional, usaha besar, menengah, dan kecil, BUMN, serta anjungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dari berbagai penjuru tanah air. Dengan komposisi presentase peserta yakni 60% dari sektor swasta dan 40% dari sektor UMKM.

"Pada penyelenggaraan tahun ini juga melibatkan para pengusaha kecil, mikro, dan koperasi dari berbagai Provinsi di Indonesia yang akan menempati Hall-B3 dan Hall-C3 dan juga tersebar di berbagai titik di seluruh penjuru arena pameran," jelas Ralph.

Di samping itu, salah satu acara yang paling ditunggu oleh para pengunjung yakni konser musik Jakarta Fair. Pada tahun ini konser musik Jakarta Fair akan digelar rutin selama 32 hari kecuali pada saat malam takbiran Idul Adha.

Salah satu keunikan konser musik Jakarta Fair yakni menampilkan sajian musik lintas genre, mulai dari Rock, Pop, Jazz, Reggae, Alternative, sampai musik Punk.

Sejumlah band dan musisi top papan atas Indonesia dijadwalkan akan tampil di Konser Musik Jakarta Fair 2024 diantaranya adalah Slank, Fortwnty, Tipe-X, Superman. Is Dead, Last Child, The Sigit, The Adams, NDX AKA, Fiersa Besari, Maliq D'Essentials, Tonny Q, Feel Koplo, dan masih banyak musisi top lainnya yang akan tampil di panggung konser musik Jakarta Fair 2024.

