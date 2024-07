Daftar 6 Vitamin yang Diperlukan Anak Sesuai Usianya, Jangan Sampai Terlewat

Bisnis.com, JAKARTA - Anak-anak perlu mendapatkan manfaat dari vitamin. Asupan berbagai jenis vitamin perlu diperhatikan untuk mencegah sakit dan mendukung tumbuh kembangnya.

Asupan vitamin bisa membantu mencegah defisiensi atau kekurangan gizi, terutama pada anak yang sering pilah pilih makanan.

Dokter anak pada umumnya merekomendasikan suplemen vitamin seperti vitamn D untuk menjaga kesehatan tulang atau zat besi untuk produksi sel darah merah.

Baca Juga Kekurangan Vitamin B Berisiko Terserang Parkinson?

Melansir India Times, berikut ini vitamin yang penting dikonsumsi oleh anak-anak:

1. Vitamin A

Defisiensi vitamin A dapat meningkatkan potensi morbiditas dan mortalitas, atau kemungkinan sakit karena anak yang kekurangn vitamin A umumnya memiliki imun yang lemah.

Anak usia antara 6 bulan sampai 5 tahun harus mendapatkan setidaknya 2 dosis suplemen vitamin A per tahun.

Vitamin A bisa didapatkan dari asupan sehari-hari seperti telur, sayuran hijau, produk susu, dan ikan.

Baca Juga Ini 6 Vitamin yang Baik untuk Kesehatan Jantung Anda

2. Vitamin B

Vitamin B juga penting untuk anak. Kebutuhan vitamin B pada anak 1-3 tahun adalah 0,5 mg per hari, dan untuk anak 4-8 tahun sebanyak 0,6 mg per hari. Kekurangan vitamin B bisa menyebabkan anak menjadi lemah dan lesu.

Vitamin B biasanya bisa ditemukan dalam makanan hewani seperti ikan dan makanan laut lainnya. Sementara itu, pada buah-buahan vitamin ini bisa ditemukan pada apel, pisang, dan alpukat.

3. Vitamin C

Tahukah Anda bahwa bayi sudah memerlukan asupan vitamin C sampai 50 mg per hari? Kekurangan asupan vitamin C pada anak bisa menghambat pertumbuhan dan bisa menyebabkan gangguan pada jaringan ikat.

Baca Juga 10 Makanan Sehat untuk Cegah Rambut Rontok, Kaya Vitamin dan Mineral

Vitamin C sangat mudah ditemukan pada buah seperti sepotong jambu, atau sayur brokoli.

4. Vitamin D

Jika anak mengeluh adanya nyeri di kaki, atau mengalami keterlambatan berjalan, konsultasikan kepada dokter dan cek level vitamin D-nya. Anak di bawha 12 bulan perlu asupan vitamin D hingga 400 IU per hari.

Vitamin D bisa didapatkan dengan cara berjjemur di bawah matahari pagi. Bangunkan anak pagi-pagi dan gunakan pelindung matahari seperti sunscreen, kemudian biarkan anak bermain di bawah sinar matahari selama beberapa jam.

5. Vitamin E

Anak sampai dengan 3 tahun perlu asupan vitamin E sampai 9 IU per hari, dan naik ke 22 IU untuk remaja. Vitamin E bisa didapatkan dari kacang-kacangan seperti almon dan juga ubi.

6. Vitamin K

Vitamin K sangat penting bagi tumbuh kembang anak, meskipun kebutuhan asupannya sangat sedikit. Hanya perlu konsumsi 2 mikrogram vitamin K per hari, cukup untuk memenuhi asupan bagi bayi sampai anak 1 tahun. Setelah 1 tahun, anak perlu diberikan asupan vitamin K sampai 2,5 mikrogram per hari.

Vitamin K bisa didapatkan dari buah seperti bluberi, bayam, brokoli. Tambahkan makanan tersebut dalam makanannya sehari-hari sehingga tubuh anak bisa mendapatkan asupan vitamin sesuai kebutuhannya.