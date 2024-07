5 Konser Musik Tahun 2024 yang Harus Kamu Datangi

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar baik, sediakanlah waktu dan uang untuk membeli tiket konser musik yang akan berlangsung hingga akhir Desember 2024.

Mendengarkan lagu tampaknya sudah menjadi hobi tersendiri bagi mereka penggemar musik. Namun, menonton dan mendengarkan penyanyi idaman adalah pengalaman berharga yang tidak dimiliki semua orang.

Berikut adalah 7 konser musik di tahun 2024, yang patut kamu datangi.

1. IVE

Dilansir dari laman kpopping.com, IVE adalah salah satu grup vokal wanita di bawah naungan Starship Entertainment yang beranggotakan 6 orang, yaitu Jang Won-young, Rei, Leeseo, An-Yujin, Kim Ji-Won, dan juga GAEUL.

IVE melakukan debut mereka pada tanggal 1 Desember 2021, dengan album single “ELEVEN” yang menduduki puncak tangga lagu. Pada tanggal 15 Februari 2022, IVE dinobatkan sebagai "Rookie of the Year" di Hanteo Music Awards 2021.

IVE akan melakukan tour pertama mereka di Indonesia pada hari Sabtu, 24 Agustus 2024. Tour akan dilaksanakan di Kota Jakarta, tepatnya di Aula Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD.

2. We The Fest 2024

We The Fest adalah salah satu festival musik favorit di Indonesia yang rutin diselenggarakan dari tahun 2014, sehingga hadirnya We The Fest 2024 adalah penyelenggaraan ke 10 festival musik milik Ismaya Live tersebut. Pada tahun ini, We The Fest diadakan selama 3 hari dengan menghadirkan berbagai penyanyi favorit yang ditunggu para penggemar musik, seperti Joji, The Sigit, dan juga Reality Club.

Festival akan diselenggarakan pada tanggal 19-21 Juli 2024, yaitu pada hari jumat sampai dengan minggu. Sedangkan festival ini akan diselenggarakan di Kota Jakarta, tepatnya di GBK Sports Complex, Senayan.

3. Lany

Lany adalah salah satu band yang terdiri dari 3 orang, yaitu Paul Klein sebagai vokalis, Lest Priest sebagai Gitaris, dan juga Jake Goss sebagai pemain drum. Lagu terpopuler yang dimiliki Lany antara lain adalah ILYSB, Malibu Nights, dan juga Thick and Thin. Lany akan menggelar konser di Indonesia dengan judul ‘Lany a beautiful blur: the world tour asia’.

Konser tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 10-11 Oktober 2024, yaitu pada hari rabu dan juga kamis. Sedangkan konser akan diselenggarakan di Kota Jakarta, tepatnya di Beach City International Stadium, Ancol.

4. LaLaLa Fest 2024

Serupa dengan We The Fest, LaLaLa Fest menawarkan berbagai macam musisi yang dapat dilihat ketika mengikuti konser. LaLaLa Fest juga ternilai sebagai salah satu ikon festival musik di Indonesia, yaitu ketika debutnya dilaksanakan pada tahun 2016 di Lembang, Bandung. LaLaLa Fest 2024 tentu akan menghadirkan berbagai musisi favorit juga seperti Tyla, Madison Beer, Tori Kelly, dan Bruno Major.

LaLaLa Fest 2024 akan diselenggarakan pada 23 sampai 25 Agustus 2024, yaitu pada hari Jumat sampai dengan Minggu. Sedangkan lokasi konser yang akan digunakan adalah Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Kota Jakarta.

5. Bruno Mars

Bruno Mars adalah musisi multi-instrumentalis asal Amerika yang tampaknya menjadi penyanyi favorit yang ditunggu masyarakat Indonesia pada tahun ini. Lagunya dengan genre yang bervariasi berhasil menarik hati para penggemar musik dengan kualitas nya. Lagu terpopuler yang dimiliki Bruno Mars antara lain adalah Talking to the Moon, That's What I Like, dan juga Treasure.

Konser yang akan diselenggarakan tahun ini diadakan pada tanggal 11,13, dan 14 September 2024, yaitu pada hari Rabu, Jumat, dan juga Sabtu. Sedangkan konser akan diselenggarakan di Kota Jakarta, tepatnya di Jakarta International Stadium (JIS), papanggo. (Yoga Al Kemal)