Film "Deadpool & Wolverine" Raih Pendapatan Global Tembus Rp25 Triliun Hanya dalam Lima Hari

Bisnis.com, JAKARTA -- Film "Deadpool & Wolverine" terus menggemparkan box office. Sekuel superhero yang dibintangi Ryan Reynolds dan Hugh Jackman itu telah mengantongi pendapatan mencapai US$550 juta atau setara dengan Rp25,13 triliun di box office global.

Variety melansir, penjualan tiketnya mencapai US$261 juta di Amerika Utara dan US$284 juta di seluruh dunia, sehingga totalnya mencapai US$545,8 juta di seluruh dunia hanya dalam lima hari setelah dirilis.

Setelah mencatat rekor awal untuk film berperingkat R, "Deadpool & Wolverine" terus memecahkan rekor dengan pendapatan kotor harian.

Baca Juga Urutan Nonton Film Deadpool dari Awal Sesuai Kronologi Ceritanya

Di AS, film ini memperoleh pendapatan kotor terbesar pada Selasa lalu untuk film berperingkat R (dan terbesar ke-13 sepanjang masa) dengan US$25,3 juta. Sehari sebelumnya, film ini mencatat pendapatan kotor tertinggi pada Senin untuk film berperingkat R dengan US$24,4 juta.

Sejauh ini, “Deadpool & Wolverine” juga merupakan film domestik terlaris keempat di AS pada 2024 setelah “Inside Out 2” (US$615 juta), “Despicable Me 4” (US$293 juta), dan “Dune: Part II” (US$282 juta).

Di luar AS dan Kanada, wilayah dengan pendapatan tertinggi untuk “Deadpool & Wolverine” adalah di China (US$30,5 juta), Inggris (US$27,7 juta), Meksiko (US$23,4 juta) dan Australia (US$15,2 juta).

Dengan laju seperti ini, "Deadpool & Wolverine" siap menjadi film kedua tahun ini dan film dengan rating R kedua dalam sejarah yang mencapai US$1 miliar di seluruh dunia.

Saat ini, film ini berada di peringkat kelima film terbesar secara global tahun 2024 di belakang "Inside Out 2" (US$1,5 miliar), "Dune: Part II" (US$711 juta), "Despicable Me 4" (US$680 juta), dan "Godzilla x Kong: The New Empire" (US$567 juta).

Adapun, capaian selama lima hari tersebut jadi keuntungan besar bagi Marvel. Pasalnya, film ini hanya menelan biaya produksi sebesar US$200 juta dan US$100 juta untuk promosi.

Kesuksesan film ini juga sudah terlihat sejak awal peluncurannya. Dalam waktu kurang dari 24 jam saja, film tersebut meraup US$38 juta pada premiernya.

Kemudian pada hari pertama penayangannya, "Deadpool & Wolverine" meraup US$96 juta, menjadikannya perolehan terbesar keenam pada hari pembukaan sepanjang masa.

Ditambah dengan US$115 juta yang diperoleh film tersebut dari pasar luar negeri, "Deadpool & Wolverine" mencapai perolehan kumulatif sebesar $211 juta di box office global hanya dalam dua hari.

Dengan kata lain, film Marvel tersebut hanya membutuhkan waktu dua hari untuk bisa balik modal dari total anggaran yang dilaporkan. Debut "Deadpool & Wolverine" sebesar US$211 juta juga telah melampaui beberapa film terbesar di dunia perfilman, terutama perolehan pembukaan "Jurassic World" sebesar US$208,8 juta.

Sebagai perbandingan, film "Deadpool" pertama meraup US$132 juta pada akhir pekan pembukaannya dan kemudian mencapai US$780 juta selama pemutaran teatrikal di seluruh dunia.

Sementara itu, "Deadpool 2" meraup US$125 juta di AS pada akhir pekan pembukaannya dan berakhir dengan baik dengan pendapatan mencapai US$785 juta pada akhir pemutaran teatrikalnya.

Saat ini, "Deadpool & Wolverine" telah melampaui angka acuannya US$400 juta dengan pembukaan global sebesar US$438,3 juta dan dijadwalkan untuk terus menanjak menuju tonggak sejarah US$1 miliar sampai sepanjang sisa penayangannya.