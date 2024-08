MUFFEST+ 2024 Resmi Dibuka, Bertekad Bawa Modest Fashion Mendunia

Bisnis.com, JAKARTA -- Acara Muslim Fashion Festival (MUFFEST)+ 2024 Road to IN2MF resmi digelar di Istora Senayan, Jakarta, selama empat hari mulai 8 - 11 Agustus 2024.

Acara tersebut diselenggarakan oleh Indonesian Fashion Chamber (IFC) bersinergi dengan Bank Indonesia dan Gemalindo Kreasi Indonesia untuk kesembilan kalinya, yang menghadirkan rangkaian acara mulai dari pameran dagang dan fashion show lebih dari 175 brand modest fashion dan gaya hidup halal Indonesia.

Mengusung tema “Flying to The Global Market”, MUFFEST+ 2024 Road to IN2MF membuka acara dengan fashion show hasil kerja sama antara para desainer dengan Bank Indonesia.

Baca Juga 2 Brand Fashion Mewah Dior dan Armani Diselidiki

Kolaborasi antara desainer dan UMKM sektor fesyen dengan Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dimulai dari peragaan karya dari KaLLoLo by ARIE RICH bersama KPw Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, SANET bersama KPw Bank Indonesia Jember, Elly Virgo bersama KPw Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Charlie Bravo bersama KPw Bank Indonesia Lhokseumawe, Salsabilaocaa bersama KPw Bank Indonesia Provinsi Aceh, KAYO by Fey Kayo bersama KPw Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, SAMSUGA bersama KPw Bank Indonesia Malang, Adis Karim by Rumah Songket Adis bersama KPw Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, dan Dekranasda Banjarbaru berkolaborasi dengan VIVIZUBEDI.

Kolaborasi kreativitas sektor fesyen dan musik turut menjadi sorotan MUFFEST+ tahun ini, seperti fashion show yang diiringi dengan penampilan musisi muda sebagai bintang tamu yaitu Voice of Baceprot dan HIVI.

Tak hanya itu, MUFFEST+ 2024 Road to IN2MF juga menghadirkan kegiatan inspiratif lainnya seperti talkshow seputar modest fashion dan gaya hidup halal dan seminar Fashion Trend Forecasting yang ditujukan untuk mahasiswa mode, desainer, UMKM sektor fesyen, pelaku industri tekstil dan fesyen, bahkan khalayak umum penikmat fesyen.

National Chair Indonesian Fashion Chamber, Lenny Agustin, menyampaikan harapannya, di tahun kesembilan penyelenggaraannya agar MUFFEST+ bisa semain memperkuat peran strategis dalam memasarkan modest fashion Indonesia ke pasar global.

"Sejak pertama kali diselenggarakan, MUFFEST+ konsisten memberikan perhatian khusus pada kolaborasi dengan institusi pendidikan bidang mode untuk membersamai generasi penerus industri modest fashion di Indonesia serta konsisten menggaungkan konsep sustainable sejak 2020 sehingga produk modest fashion Indonesia tak hanya memperlihatkan estetika semata, namun juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan secara berkelanjutan," ujarnya.

Dia juga berharap MUFFEST+ tahun ini bisa memberikan pengalaman berbelanja dengan semangat travel in style menuju panggung dunia.

Baca Juga Gaya Fashion Mark Zuckerberg Berubah Makin Modis, Terbaru Pakai Kaos Balmain Rp19 Juta

"Tema yang diambil tahun ini pun dimaknai pula sebagai kesiapan modest fashion Indonesia menjadi trendsetter di pasar internasional dan mewujudkan Indonesia sebagai salah satu pusat modest fashion dunia," imbuhnya.