Michael Learns To Rock Akan Tampil di Bali 1 November 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Grup musik pop rock legendaris asal Denmark, Michael Leans To Rock (MLTR) akan mengawali tour Asia mereka di Bali pada 1 November 2024.

Konser MLTR yang menjadi bagian dari tur bertajuk ‘Take Us to Your Heart Tour – Celebrating the Hits’ ini akan berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center.

Dalam konser yang dipromotori Golden Tsunami Entertainment ini, Padi Reborn akan tampil sebagai opening act.

General Manager Golden Tsunami Entertainment Purnama menjelaskan, konser ini tidak sekadar momen yang sangat dinantikan oleh para penggemar MLTR. Lebih dari itu, konser ini juga menjadi pembuka dari rangkaian tour Asia grup musik yang sudah berusia 36 tahun tersebut.

“Kami sangat antusias dapat menghadirkan Michael Learns To Rock ke Bali sebagai bagian dari pembukaan tour Asia mereka. Konser ini akan menawarkan pengalaman yang sangat istimewa dengan tema 'Take Us to Your Heart Tour,' yang merayakan lagu-lagu hits mereka yang sudah dikenal luas," ungkap Purnama.

Presale tiket untuk konser ini sudah mulai tersedia sejak 9 hingga 31 Agustus 2024. Tiket presale dibanderol mulai dari Rp850.000 dan dapat dibeli melalui situs resmi war tiket di heritage90sconcert.com. Mengingat keterbatasan tiket presale dan peminatnya sangat tinggi, para penggemar disarankan untuk segera mengamankan tiket sebelum kehabisan.

Konser ini juga akan menampilkan Padi Reborn, salah satu band ikonik dari Indonesia, sebagai pengisi acara pembuka. Penampilan Padi Reborn akan menambah kemeriahan acara dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para penonton.

“Dengan penampilan yang sangat dinanti dan dukungan dari artis lokal, konser Michael Learns to Rock di Bali diharapkan akan menjadi salah satu acara musik terbesar tahun ini,” tambahnya.

Di akun Instagram resminya yang diunggah Jumat (9/8/2024), MLTR juga telah mengumumkan bahwa mereka akan menggelar konser bertajuk ‘Take Us to Your Heart’ akhirnya akan digelar di Bali. “Pertunjukan baru telah ditambahkan, kami akan hadir di Bali. Penjualan tiket untuk konser Take Us to You Heart di Bali kini telah dibuka! Dapatkan tiket Anda di www.heritage90sconcert.com,” tulis Instagram @michaellearnstorock.

Michael Learns To Rock merupakan grup musik pop rock asal Denmark yang berdiri pada 21 Maret 1988. Awalnya grup musi ini digawangi oleh Jascha Richter (vocal dan keyboard), Kare Wanscher (drum), Mikkel Lentz (gitar), dan Soren Madsen (bas dan gitar). Namun pada tahun 2000, Madsen meninggalkan MLTR untuk mengembangkan karir solo, sehingga grup musik ini berubah menjadi tiga personel.

Selama lebih dari 3 dekade berkarya di industri musik, MLTR telah merilis 9 album yaitu, Michael Learns To Rock (1991), Colours (1993), Played On Pepper (1995), Nothing To Lose (1997), Blue Night (2000), Take Me To Your Heart (2004), Eternity (2008), Scandinavia (2012), dan Still (2018).