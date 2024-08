Alert! WHO Tetapkan Wabah Cacar Monyet Darurat Global

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jenderal WHO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus menetapkan cacar monyet sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (PHEIC) berdasarkan Peraturan Kesehatan Internasional ( 2005) (IHR) menyusul meningkatnya kasus mpox di Republik Demokratik Kongo (DRC) dan sejumlah negara di Afrika

Direktur WHO Tedros Adhanom ini muncul atas saran dari Komite Darurat IHR yang terdiri dari para ahli independen yang bertemu pada hari sebelumnya untuk meninjau data yang disajikan oleh para ahli dari WHO dan negara-negara yang terkena dampak.

Komite menganggap peningkatan mpox sebagai PHEIC, yang berpotensi menyebar lebih jauh ke negara-negara di Afrika dan mungkin di luar benua tersebut.

Tedros juga mengeluarkan rekomendasi sementara kepada negara-negara.

Saat mendeklarasikan PHEIC, Dr Tedros mengatakan, munculnya clade mpox baru, penyebarannya yang cepat di DRC bagian timur, dan pelaporan kasus di beberapa negara tetangga sangat mengkhawatirkan. Selain wabah mpox clade lainnya di DRC dan negara-negara lain di Afrika, jelas bahwa respons internasional yang terkoordinasi diperlukan untuk menghentikan wabah ini dan menyelamatkan nyawa.

Direktur Regional WHO untuk Afrika Dr Matshidiso Moeti mengatakan, upaya signifikan telah dilakukan melalui kerja sama yang erat dengan masyarakat dan pemerintah, dengan tim negara kami bekerja di garis depan untuk membantu memperkuat langkah-langkah untuk mengekang mpox.

"Dengan meningkatnya penyebaran virus ini, kami meningkatkannya melalui tindakan internasional yang terkoordinasi untuk mendukung negara-negara dalam mengakhiri wabah ini.” katanya.

Ketua Komite Profesor Dimie Ogoina berkata, meningkatnya kasus mpox saat ini di beberapa bagian Afrika, bersamaan dengan penyebaran virus cacar monyet jenis baru yang menular secara seksual, merupakan keadaan darurat, tidak hanya di Afrika, namun juga di seluruh dunia. Mpox, yang berasal dari Afrika, terabaikan di sana, dan kemudian menyebabkan wabah global pada tahun 2022.

Penetapan PHEIC ini merupakan yang kedua dalam dua tahun terakhir terkait mpox. Disebabkan oleh Orthopoxvirus, mpox pertama kali terdeteksi pada manusia pada tahun 1970, di Kongo. Penyakit ini dianggap endemik di negara-negara di Afrika tengah dan barat.

Pada bulan Juli 2022, wabah mpox di berbagai negara dinyatakan sebagai PHEIC karena penyakit ini menyebar dengan cepat melalui kontak seksual ke berbagai negara di mana virus tersebut belum pernah terlihat sebelumnya. PHEIC tersebut dinyatakan berakhir pada Mei 2023 setelah terjadi penurunan kasus global secara berkelanjutan.

Mpox telah dilaporkan di Kongo selama lebih dari satu dekade, dan jumlah kasus yang dilaporkan setiap tahun terus meningkat selama periode tersebut. Tahun lalu, kasus-kasus yang dilaporkan meningkat secara signifikan, dan jumlah kasus yang dilaporkan sepanjang tahun ini telah melampaui total tahun lalu, dengan lebih dari 15.600 kasus dan 537 kematian.

Kemunculan tahun lalu dan penyebaran cepat jenis virus baru di Kongo, kelas 1b, yang tampaknya menyebar terutama melalui jaringan seksual, dan deteksinya di negara-negara tetangga Kongo, merupakan hal yang sangat memprihatinkan, dan merupakan salah satu alasan utama deklarasi tersebut. PHEIC.

Dalam sebulan terakhir, lebih dari 100 kasus clade 1b yang dikonfirmasi laboratorium telah dilaporkan di empat negara tetangga Kongo yang belum pernah melaporkan mpox sebelumnya: Burundi, Kenya, Rwanda dan Uganda. Para ahli yakin jumlah kasus sebenarnya lebih tinggi karena sebagian besar kasus yang kompatibel secara klinis belum diuji.

Beberapa wabah jenis mpox yang berbeda telah terjadi di berbagai negara, dengan cara penularan yang berbeda dan tingkat risiko yang berbeda.

Kedua vaksin yang saat ini digunakan untuk pengobatan mpox direkomendasikan oleh Kelompok Penasihat Strategis Ahli Imunisasi WHO, dan juga disetujui oleh otoritas regulasi nasional yang terdaftar di WHO, serta oleh masing-masing negara termasuk Nigeria dan Kongo.

Pekan lalu, Direktur Jenderal memicu proses Daftar Penggunaan Darurat untuk vaksin mpox, yang akan mempercepat akses vaksin bagi negara-negara berpenghasilan rendah yang belum mengeluarkan persetujuan peraturan nasional mereka sendiri. Daftar Penggunaan Darurat juga memungkinkan mitra termasuk Gavi dan UNICEF mendapatkan vaksin untuk didistribusikan.

WHO bekerja sama dengan negara-negara dan produsen vaksin mengenai potensi sumbangan vaksin, dan berkoordinasi dengan mitra melalui Jaringan Penanggulangan Medis sementara untuk memfasilitasi akses yang adil terhadap vaksin, terapi, diagnostik, dan alat lainnya.

WHO mengantisipasi kebutuhan pendanaan awal sebesar US$ 15 juta untuk mendukung kegiatan pengawasan, kesiapsiagaan dan respons. Penilaian kebutuhan sedang dilakukan di tiga tingkat Organisasi.

Untuk memungkinkan peningkatan segera, WHO telah mengeluarkan US$ 1,45 juta dari Dana Kontingensi untuk Keadaan Darurat WHO dan mungkin perlu mengeluarkan lebih banyak lagi dalam beberapa hari mendatang. Organisasi ini mengimbau para donor untuk mendanai seluruh kebutuhan respons terhadap mpox.