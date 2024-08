FireHouse Gelar Konser di Bandung dan Surabaya, Segini Harga Tiketnya

Bisnis.com, JAKARTA - Grup musik rock lawas Firehouse asal Amerika Serikat akan menggelar konser di Bandung dan Surabaya pada bulan Oktober 2024.

Konser ini sekaligus menjadi momen spesial untuk mengenang sang vokalis terdahulu CJ Snare yang telah meninggal dunia pada April 2024 lalu.

Konser FireHouse akan digelar di Trans Luxury Hall Bandung pada 19 Oktober 2024 dan di Graha Unesa Surabaya pada 20 Oktober 2024.

Purnama, General Manager Golden Tsunami Entertainment, mengungkapkan konser ini akan menjadi perayaan musik sekaligus penghormatan terakhir bagi CJ Snare.

“Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan FireHouse kembali ke Indonesia setelah terakhir kali pada 2013 silam. Konser ini memiliki makna khusus, karena selain mengenalkan vokalis baru, Nate Peck, kita juga akan memberikan penghargaan terakhir kepada CJ Snare yang telah memberikan banyak kenangan indah melalui musiknya,” ujar Purnama dalam keterangannya.

Purnama menjelaskan, kedua venue tersebut dipilih karena memiliki kapasitas besar dan fasilitas mendukung untuk menghadirkan pengalaman konser yang maksimal bagi para penonton. Jadwal konser di Bandung dan Surabaya juga sudah dirilis di website Firehousemusic.com.

Penjualan tiket presale dimulai pada 24 Agustus 2024 hingga 31 Agustus 2024. Tiket presale dibanderol mulai dari Rp625.000 untuk konser di Bandung dan Rp450.000 untuk konser di Surabaya.

Selain penampilan utama dari FireHouse, konser ini juga akan dimeriahkan oleh opening act dari band rock legendaris Indonesia, /Rif.

“Kami ingin memberikan pengalaman yang penuh energi dari awal hingga akhir, dan kehadiran /Rif sebagai pembuka akan membawa suasana yang luar biasa,” ungkap Purnama.

Kehadiran FireHouse di Indonesia, khususnya di Bandung dan Surabaya ini diharapkan bisa menjadi panggung nostalgia bagi para penggemarnya.

Nama FireHouse mulai mencuat dan menjadi idola remaja pada era 1990-an. Mereka merilis album pertama yang juga diberi nama FireHouse pada tahun 1990. Selanjutnya, grup band rock yang digawangi CJ Snare (vokal/keyboard), Bill Leverty (gitar), Perry Richarson (bass), dan Michael Foster (drum) ini juga melahirkan sejumlah single dan menjadi hits pada masanya seperti ‘Shake & Tumble’, ‘Don’t Treat Me Bad’, ‘Love of a Lifetime’, dan All She Wrote’.