Kenalan dengan Nala, Kucing Terkaya di Dunia dengan Harta Rp1,5 T

Bisnis.com, JAKARTA — Ketika manusia berlomba-lomba untuk mendulang ketenaran di sosial media dan meningkatkan kekayaan, ada kucing yang punya kekayaan sampai US$100 juta atau sekitar Rp1,5 triliun.

Adalah Nala, seekor kucing yqng begitu tenar di Instagram, yang memiliki kekayaan bersih diperkirakan sebesar US$100 juta. Dia didapuk menjadi kucing terkaya di dunia, menurut Cats.com.

Namun, siapakah Nala si kucing dan bagaimana dia bisa meraup begitu banyak pendapatan?

Nala adalah kucing dengan ras campuran Siam-Tabby dari California, AS. Pada 2010, Nala berusia sekitar lima bulan ketika dia diadopsi dari tempat penampungan hewan oleh Varisiri Methachittiphan.

Pada 2012, Varisiri membuat profil untuk Nala di Instagram dan mulai berbagi foto dan video Nala. Awalnya akun tersebut hanya untuk berbagi dengan teman-teman dan keluarga, namun dalam waktu singkat tingkah laku Nala segera menarik perhatian orang-orang.

Selama bertahun-tahun, penggemar Nala di Instagram bertambah terus bertambah. Kini Nala sudah punya hingga 4,5 juta pengikut dan membuatnya meraih gelar kucing dengan pengikut terbanyak di Instagram yang diberikan oleh Guinness World Records pada Mei 2020.

Guinness World Records mencatat Nala memiliki "Pengikut terbanyak di Instagram untuk seekor kucing adalah 4.361.519, dan diraih oleh akun "nala_cat", sebagaimana diverifikasi pada tanggal 13 Mei 2020.

Tak tanggung-tanggung, popularitas Nala juga membuatnya masuk dalam Daftar Influencer Teratas Forbes dalam kategori Hewan Peliharaan pada 2017.

Kepribadiannya yang ceria dan penampilannya yang imut begitu banyak disukai oleh para pecinta kucing di seluruh dunia. Begitu banyak yang menyukainya sehingga dia juga memiliki barang dagangannya sendiri, sebuah e-book berjudul 'Living Your Best Life According to Nala Cat' yang diterbitkan oleh Penguin Random House pada 2020.

Nala juga mendulang pendapatan dari situs webnya sendiri, dan merek makanan kucing premium bernama 'Love Nala'. Love Nala sendiri dilaporka telah mengumpulkan sekitar US$12 juta dari para investor yang meliputi Hasbro, Real Ventures, dan Seed Camp.

Sebagian besar penghasilan Nala diperoleh melalui kehadirannya yang kuat di media sosial, iklan berbayar, barang dagangan, dan kemitraan dengan merek.

Selain Instagram, Nala juga memiliki profil di platform media sosial lain termasuk TikTok dan YouTube. Platformnya juga digunakan untuk menyebarkan kesadaran akan kesejahteraan hewan dan untuk mengumpulkan dana bagi badan amal.