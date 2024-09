Bisnis.com, JAKARTA - Primetime Emmy Awards 2024 telah dihelat dengan Hacks membawa pulang kejutan kemenangan serial komedi terbaik.

Selain itu, bintang acara Jean Smart memenangkan aktris terbaik dalam serial komedi.

Dilansir dari Hollywood Reporter, Hacks secara mengejutkan menang atas The Bear, yang memenangkan serial komedi terbaik tahun lalu.

Namun, yang terakhir mengumpulkan empat kemenangan besar lainnya, termasuk penghargaan akting untuk tiga pemeran acara: Jeremy Allen White (aktor utama terbaik dalam serial komedi), Liza Colón-Zayas (aktris pendukung terbaik, menjadi orang Latin pertama yang menang dalam kategori) dan Ebon Moss-Bachrach (aktor pendukung terbaik).

Selain itu, Christopher Storer memenangkan penyutradaraan terbaik untuk serial komedi untuk pertunjukan tersebut.

Dengan total kemenangan Emmy pada tahun 2024, The Bear mencetak rekor baru untuk kemenangan terbanyak dalam satu musim untuk sebuah komedi dengan 11 kemenangan, mengalahkan penghitungannya sendiri dari tahun lalu, ketika memenangkan 10 kemenangan.

Shogun mengumpulkan empat kemenangan, termasuk serial drama terbaik.

Selain itu, Anna Sawai memenangkan aktris terbaik dalam serial drama, sementara Hiroyuki Sanada dinobatkan sebagai aktor terbaik, dan keduanya menjadi aktor Jepang pertama yang memenangkan Emmy. Frederick E.O. Toye memenangkan penyutradaraan terbaik untuk pertunjukan tersebut.

Berikut daftar lengkap pemenang Emmy Awards 2024

Best Drama Series

Shogun (FX) (WINNER)

Best Actress in a Drama Series

Anna Sawai (Shogun, FX) (WINNER)

Best Supporting Actress in a Drama Series

Elizabeth Debicki (The Crown, Netflix) (WINNER)

Best Comedy Series

Hacks (HBO/Max) (WINNER)

Best Actor in a Comedy Series

Jeremy Allen White (The Bear, FX) (WINNER)

Best Actress in a Comedy Series

Jean Smart (Hacks, HBO/Max) (WINNER)

Best Supporting Actress in a Comedy Series

Liza Colón-Zayas (The Bear, FX) (WINNER)

Best Limited or Anthology Series

Baby Reindeer (Netflix) (WINNER)

Best Actor in a Limited or Anthology Series or Movie

Richard Gadd (Baby Reindeer, Netflix) (WINNER)

Best Actress in a Limited or Anthology Series or Movie

Jodie Foster (True Detective: Night Country, HBO/Max) (WINNER)

Best Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie

Lamorne Morris (Fargo, FX) (WINNER)

Best Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie

Jessica Gunning (Baby Reindeer, Netflix) (WINNER)

Best Directing for a Drama Series

Frederick E.O. Toye (Shogun, FX) (WINNER)

Best Directing for a Limited Series or Anthology Series or Movie

Steven Zaillian (Ripley, Netflix) (WINNER)

Best Directing for a Comedy Series

Christopher Storer (The Bear, FX) (WINNER)

Best Writing for a Drama Series

Will Smith (Slow Horses, Apple TV+) (WINNER)

Best Writing for a Limited or Anthology Series or Movie

Richard Gadd (Baby Reindeer, Netflix) (WINNER)

Best Writing for a Comedy Series

Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky (Hacks, HBO/Max) (WINNER)

Best Writing for a Variety Special

Alex Edelman: Just for Us (HBO/Max) (WINNER)

Best Talk Series

The Daily Show (Comedy Central) (WINNER)

Best Reality Competition Program

The Traitors (Peacock) (WINNER)

Best Scripted Variety Series

Last Week Tonight With John Oliver (HBO/Max) (WINNER)