Resmi! Emmy Awards 2023 Digelar 15 Januari 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Anugerah penghargaan Emmy awards 2023 sudah diumumkan kapan akan digelar.

Pihak panitia memutuskan Emmy 2023 secara resmi akan diadakan pada tahun 2024.

Akademi Televisi dan Fox mengumumkan bahwa siaran Penghargaan Emmy ke-75 akan disiarkan langsung dari pantai ke pantai pada hari Senin, 15 Januari pukul 8 malam. Ini bertepatan dengan Hari Martin Luther King, Jr.

Upacara penghargaan, yang merayakan yang terbaik di televisi setiap tahun, awalnya akan diadakan di Teater Peacock di L.A. Live di Los Angeles pada 18 September, tetapi ditunda tanpa batas waktu karena pemogokan WGA dan SAG-AFTRA pada bulan Juli.

Sister union masih dalam proses negosiasi kontrak baru dengan Aliansi Produser Film dan Televisi (AMPTP).

Penghargaan Emmy 2023 sebelumnya ditunda pada Juli.

Keputusan untuk menunda acara tersebut dibuat setelah Emmy mengumumkan nominasi tahun 2023, yang menampilkan serial HBO Succession, The Last of Us, dan The White Lotus memimpin paket tahun ini dengan masing-masing lebih dari 20 nominasi.

Hit budaya pop lainnya termasuk Ted Lasso, The Mandalorian, Wednesday, Jury Duty, Beef, Andor, dan The Bear juga masuk dalam daftar yang mengesankan.

Tahun ini juga melihat sejumlah besar aktor menerima pujian untuk pertama kalinya, termasuk Jessica Chastain, Elizabeth Debicki, Taron Egerton, Jenna Ortega, Pedro Pascal, Steven Yeun, Jeremy Allen White, Aubrey Plaza, dan Bella Ramsey.

Itu termasuk aktor berusia 10 tahun Keivonn Montreal Woodard, yang membuat sejarah dengan menjadi nominasi Emmy termuda kedua untuk penampilan emosionalnya sebagai Sam di The Last of Us.

Itu juga mengatur panggung untuk Elton John untuk mendapatkan status EGOT potensial setelah penampilan langsungnya di Disney+, berjudul Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium, dinominasikan untuk Best Variety Special (Live).

Penghargaan Emmy Seni Kreatif, yang semula dijadwalkan pada 9 September, sekarang akan dibagikan selama dua malam berturut-turut pada Sabtu, 6 Januari dan Minggu, 7 Januari 2024. 13, 2024, jam 8 malam. ET/PT di FXX.

