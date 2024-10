Berita Duka Cita, Marissa Haque Meninggal Dunia pada Rabu (2/10)

Bisnis.com, JAKARTA - Artis sekaligus politisi Marissa Haque telah meninggal dunia pada Rabu dini hari (2/10/2024).

Berdasarkan pesan singkat yang diterima Bisnis, Marissa Haque yang merupakan istri aktor Ikang Fawzi menghembuskan nafas terakhir pada Rabu (2/20/2024) pukul 00.50 WIB.

"Innalillahi wainna ilaihi rojiuun. Telah berpulang dengan tenang ke Rahmatullah, Assoc. Prof. Dr. Marissa Grace binti Haque - Fawzi

Pada hari Selasa, 2 Oktober 2024 pukul 00.50 WIB," tulis keterangan yang diterima Bisnis.

Adapun, alamat rumah duka keluarga Marissa Haque di Perumahan Pelangi Bintaro Jl. WR Supratman No.9 Tangerang Selatan 15412. Namun, informasi lokasi & jam pemakaman akan diinformasikan lebih lanjut oleh pihak keluarga.

"Semoga Almarhumah diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya dan berpulang dalam Husnul Khotimah, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah SWT," tulis pesan singkat tersebut.

Keluarga yang berduka atas kepergian Marissa Haque, antara lain Ikang Fawzi (Suami), Isabella Muliawati Fawzi (Anak), dan Marsha Chikita Fawzi (Anak).

Kepergian sang Ibunda juga telah disampaikan putri bungsu Marissa Haque-Ikang Fawzi, yaitu Chiki Fawzi melalui akun Instagram resmi miliknya.

"Telah berpulang ke Rahmatullah Ibu Marissa, Ibu saya. Ibuku cuma mau dimakamkan di Tanah Kusir, caranya gimana? Instagram please do your magic," tulis @chikifawzi di Instagram Story.