How To Make Millions Before Grandma Dies Harapan Perfilman Asean, Masuk Oscar 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Film "How To Make Millions Before Grandma Dies" atau "Lanma" berhasil menorehkan sejarah baru bagi perfilman Thailand, dengan terpilih dalam ajang Academy Awards ke-97 atau ajang piala Oscar 2025.

Masuknya Lanma dalam ajang bergengsi tersebut menjadi harapan baru bagi industri film Thailand dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Sejak pertama kali berpartisipasi dalam ajang Oscar, baik Thailand maupun Indonesia belum pernah berhasil meraih nominasi dalam kategori Best International Feature Film. Namun, keberhasilan "Lanma" menembus tahap seleksi ini membuktikan bahwa perfilman Asia Tenggara makin diakui di kancah internasional.

Baca Juga Ini 8 Rekomendasi Film Thailand Romantis yang Bikin Meleleh

Studio Film GDH menyebut Film Lanma berhasil menjadi pemicu bagi industri film karena berhasil masuk ke ajang bergengsi.

"Lanma berhasil masuk di panggung Oscar. Federasi Asosiasi Film Nasional memilih Lanma sebagai perwakilan film Thailand untuk bisa dinominasikan pada Academy Awards ke-97 untuk kategori Best International Feature Film," tulis GDH dikutip, Kamis (3/10/2024).

Studio film tersebut memberi selamat kepada sutradara Pat Boonnitipat, penulis skenario Thodsapon Thiptinnakorn, kemudian produser Vanridee Pongsittisak dan Jira Maligool, serta Putthipong Assaratanakul serta Usha Seamkhum alias Taew sebagai pemeran utama film ini.

Sekadar informasi, How To Make Millions Before Grandma Dies mengisahkan tentang seorang pemuda bernama M yang memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan fokus merawat neneknya yang sakit keras.

Motivasi utama M adalah warisan besar yang dijanjikan oleh neneknya. Dia berharap dengan mendedikasikan waktunya untuk merawat sang nenek, dia akan mendapatkan hati nenek dan warisan tersebut.

M awalnya termotivasi oleh materi, namun seiring berjalannya waktu, dia mulai menyadari nilai-nilai kehidupan yang lebih penting dari sekadar uang.

Adapun pesan moral yang coba ditonjolkan dari film ini adalah tentang pentingnya keluarga dan menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terkasih.

"Lanma" mengajak penonton untuk merenungkan apa yang sebenarnya penting dalam hidup, bukan hanya materi semata. Film ini menunjukkan betapa berharganya pengorbanan dan kasih sayang dalam sebuah hubungan.