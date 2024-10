Para Swifties, Taylor Swift Segera Rilis Buku Eras Tour dan Vinyl

Bisnis.com, JAKARTA - Taylor Swift mengumumkan akan merilis buku Eras Tour dan Vinyl dari Album The Tortured Poets Department: The Anthology pada 29 November 2024 mendatang.

Taylor Swift membeberkan hal ini di akun Instagramnya, dengan menampilkan sebagian cuplikan video dari Eras Tour dan album The Tortured Poets Department. Taylor pun muncul di akhir video dengan memegang buku Eras Tour di tangan kanan dan vinyl album The Tortured Poets Department di tangan kirinya.

“Sangat bersemangat untuk mengumumkan perilisan buku Eras Tour yang berisi refleksi pribadi, foto-foto di belakang layar yang belum pernah terlihat sebelumnya, kenangan indah yang kalian bawa setiap malam, DAN.. The Tortured Poets Department: The Anthology dalam bentuk vinyl dan CD akan segera hadir di @Target mulai tanggal 29 November,” tulis Taylor, dikutip pada Kamis (17/10/2024).

Taylor Swift menyampaikan alasan dibalik perilisan buku Eras Tour ini adalah karena Eras Tour menjadi pengalaman yang paling menakjubkan bagi Taylor. Dirinya ingin mengenang seluruh kenangan indah yang dibuat bersama dengan para fansnya dengan cara yang istimewa, yaitu dengan mengemasnya ke dalam satu buku.

Konser Eras Tour telah berlangsung sejak 17 Maret 2023 dan menjadi salah satu tur konser terbesar Taylor Swift dengan 151 pertunjukkan di 5 benua. Pada konser ini Taylor menampilkan lebih dari 40 lagu dari masing-masing album.

Sebelum dirilis ke dalam bentuk buku, konser Eras Tour juga telah dirilis dalam bentuk film yang tayang di bioskop seluruh dunia pada 13 Oktober 2023 lalu dengan penghasilan yang cukup masif.

Untuk mengungkapkan rasa senangnya, Taylor tidak hanya merilis buku Eras Tour, tetapi juga merilis format vinyl dan CD dari album The Tortured Poets Department: The Anthology.

Sebelumnya, album The Tortured Poets Department: The Anthology telah dirilis pada 19 April 2024. Album ini berisikan 15 lagu tambahan dari album sebelumnya, The Tortured Poets Department.

Saat ini, penjualan buku Eras Tour dan vinyl The Tortured Poets Department: The Anthology baru akan dipasarkan di Target serentak tanggal 29 November 2024.

Taylor menyampaikan info terkait penjualan internasional akan segera diumumkan. “International info coming soon!,” tulis Taylor, Kamis (17/10/2024). (Jesslyn Samantha Rumiris Lumbantobing)