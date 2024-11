Deretan Film Tayang November 2024, dari Gladiator II hingga Moana

Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki awal November 2024, ada sejumlah film yang bakal naik layar di bioskop tanah air maupun mancanegara.

Salah satunya adalah film dari salah satu aktor senior Tom Hanks yang berjudul Here.

Bagi Anda pecinta film, ini deretan film tayang November dilansir dari Screen Rant

1. Here

Here adalah film drama yang disutradarai oleh Robert Zemeckis dan berdasarkan novel grafis tahun 2014 berjudul sama karya Richard McGuire.

Dengan kamera tertuju pada tempat yang sama sepanjang film, Here menunjukkan kejadian di suatu tempat dan penghuninya, dari masa lalu hingga masa depan.

Here dibintangi Tom Hanks, Robin Wright, Paul Bettany, Michelle Dockery, Kelly Reilly, dan masih banyak lagi.

2. Juror No.2

Juror No.2 adalah film thriller hukum yang disutradarai oleh Clint Eastwood. Juror No.2 menceritakan kisah Justin Kemp (Nicholas Hoult), seorang pria berkeluarga yang, saat menjabat sebagai juri dalam persidangan pembunuhan tingkat tinggi, mendapati dirinya berada di tengah dilema moral yang serius. Hal ini pada akhirnya dapat mempengaruhi keputusan juri, dan berpotensi mengarah pada hukuman atau kebebasan pembunuh yang salah.

Turut membintangi Juror No. 2 adalah Toni Collette, Zoey Deutch, Kiefer Sutherland, J.K. Simmons, Leslie Bibb, dan Chris Messina. Juri No. 2 tayang perdana di AFI Fest 2024.

3. Emilia Perez

Emilia Pérez adalah komedi kriminal musikal yang ditulis dan disutradarai oleh Jacques Audiard, berdasarkan libretto opera berjudul sama, yang diadaptasi secara longgar dari novel Écoute tahun 2018 karya Boris Razon.

Emilia Pérez adalah kisah karakter utama (diperankan oleh Karla Sofía Gascón), seorang pemimpin kartel menakutkan yang meminta bantuan pengacara yang kurang dihargai Rita Mora Castro (Zoe Saldaña) untuk membantunya memalsukan kematiannya sehingga dia dapat menjalani hidupnya sebagaimana aslinya. diri sendiri. Turut membintangi Emilia Pérez adalah Selena Gomez, Adriana Paz, Édgar Ramírez, Mark Ivanir, dan Adriana Paz.

4. The Best Christmas Pageant Ever

The Best Christmas Pageant Ever adalah sebuah drama komedi yang disutradarai oleh Dallas Jenkins dan berdasarkan pada novel tahun 1972 dengan judul yang sama karya Barbara Robinson. Ini mengikuti Herdmans, enam saudara kandung remaja nakal yang secara tidak sengaja menemukan diri mereka berpartisipasi dalam kontes gereja lokal selama liburan.

Tentu saja, keluarga Herdman siap untuk melancarkan kekacauan, tetapi mereka mungkin akan mengajarkan komunitas mereka tentang arti Natal yang sebenarnya. Dibintangi dalam Kontes Natal Terbaik adalah Judy Greer, Pete Holmes, Molly Belle Wright, Lauren Graham, dan banyak lagi.

5. Heretic

Heretic adalah film thriller horor yang ditulis dan disutradarai oleh Scott Beck dan Bryan Woods. Heretic mengikuti Sister Barnes (Sophie Thatcher) dan Sister Paxton (Chloe East), misionaris Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, yang mencoba untuk mempertobatkan Tuan Reed (Hugh Grant).

Namun, misinya berubah menjadi mengerikan karena Tuan Reed sebenarnya jauh lebih berbahaya dari yang mereka perkirakan. Heretic tayang perdana di Festival Film Internasional Toronto tahun 2024.

6. Small Things Like These

Small Things Like These adalah drama sejarah yang disutradarai oleh Tim Mielants dan berdasarkan novel tahun 2021 berjudul sama karya Claire Keegan. Berlatar tahun 1985, Hal-Hal Kecil Seperti Ini mengikuti Bill Furlong (Cillian Murphy), seorang pedagang batu bara yang tinggal di sebelah biara.

Furlong akhirnya menemukan rahasia kelam dan hal-hal mengganggu yang terjadi di dalam biara, membawanya untuk menghadapi rahasia kota New Ross di Irlandia. Turut membintangi Hal-Hal Kecil Seperti Ini adalah Emily Watson, Eileen Walsh, Michelle Fairley, dan Clare Dunne.

7. Red One

Red One adalah film komedi aksi-petualangan yang disutradarai oleh Jake Kasdan. Kutub Utara mengalami keadaan darurat yang nyata ketika Sinterklas (J.K. Simmons) diculik, sehingga kepala keamanan Kutub Utara, Callum Drift (Dwayne Johnson) ditugaskan untuk menemukannya.

Namun, Callum harus bekerja sama dengan peretas terkenal dan pemburu hadiah Jack O'Malley (Chris Evans) jika dia ingin menemukan dan menyelamatkan Sinterklas. Turut membintangi Red One adalah Lucy Liu, Kiernan Shipka, Bonnie Hunt, Kristofer Hivju, dan Nick Kroll.

8. Christmas Eve in Miller's Point

Christmas Eve in Miller's Point adalah drama komedi yang ditulis dan disutradarai oleh Tyler Thomas Taormina. Malam Natal di Miller's Point adalah kisah keluarga Balsano, yang berkumpul untuk merayakan Natal keluarga terakhir mereka di rumah leluhur mereka.

Ketika ketegangan antar generasi muncul, salah satu remaja menyelinap keluar bersama teman-temannya untuk melakukan sedikit pemberontakan remaja saat liburan. Pemeran Malam Natal di Miller's Point adalah Michael Cera, Matilda Fleming, Francesca Scorsese, Sawyer Spielberg, Elsie Fisher, dan Ben Shenkman.

9. Gladiator II

Dua puluh empat tahun setelah Gladiator, Ridley Scott kini menghadirkan sekuelnya yang diberi judul sederhana Gladiator II. Berlatar dua dekade setelah peristiwa film pertama, Gladiator II mengikuti Lucius Verus (Paul Mescal), cucu Marcus Aurelius dan putra Lucilla dan Maximus, yang tinggal bersama keluarganya di Numidia.

Namun, tentara Romawi dipimpin oleh Jenderal Marcus Acacius ( Pedro Pascal) menyerbu kota, membunuh istri Lucius dan memaksanya menjadi budak. Terinspirasi oleh ayahnya, Lucius bertarung sebagai gladiator di bawah bimbingan Macrinus (Denzel Washington), mantan budak yang berencana menggulingkan kaisar Caracalla (Fred Hechinger) dan Geta (Joseph Quinn).

10. Wicked

Wicked adalah fantasi musikal epik yang disutradarai oleh Jon M. Chu, dan merupakan adaptasi dari panggung musikal terkenal dengan nama yang sama, yang didasarkan pada novel tahun 1995 dengan nama yang sama oleh Gregory Maguire dan karakter dari L. Frank Novel Baum tahun 1900 The Wonderful Wizard of Oz.

Wicked menceritakan kisah Elphaba (Cynthia Erivo), yang telah disalahpahami karena kulitnya yang hijau sepanjang hidupnya, namun ia menjalin persahabatan yang mendalam dengan Glinda (Ariana Grande), yang mendambakan popularitas.

11. Moana 2

Moana 2 adalah film petualangan musikal Disney terbaru yang disutradarai oleh David Derrick Jr., Hason Hand, dan Dana Ledoux Miller. Ditetapkan tiga tahun setelah kejadian di film pertama, Moana 2 mempertemukan kembali penonton dengan Moana (disuarakan oleh Auli'i Cravalho), yang menerima panggilan tak terduga dari leluhur pencari jalan dan membentuk krunya sendiri.

Moana bertemu kembali dengan manusia setengah dewa Maui (Dwayne Johnson), dan bersama krunya, mereka pergi ke lautan jauh Oseania untuk mematahkan kutukan dewa Nalo di pulau tersembunyi Motufetu.

12. Maria

Maria adalah film drama psikologis biografi yang disutradarai oleh Pablo Larraín. Maria menceritakan kisah penyanyi opera kehidupan nyata Maria Callas (diperankan oleh Angelina Jolie), setelah tahun-tahun terakhir hidupnya.

Dengan demikian, Maria berlatar tahun 1970-an, pada masa Callas di Paris, di mana dia sebagian besar tinggal dalam isolasi sebelum dia meninggal pada tahun 1977. Maria juga dibintangi oleh Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer, Valeria Golino, dan Kodi Smit- McPhee. Maria akan tersedia untuk streaming di Netflix pada 11 Desember.