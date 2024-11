Makna Tersirat Lagu November Rain dari Guns N' Roses

Bisnis.com, JAKARTA - Bulan November dibuka dengan hujan deras di beberapa daerah Jabodetabek, mengingatkan tentang akhir dan hujan yang akan menenami pergantian tahun.

Hujan juga kerap dikaitkan dengan suasana hati “mellow” yang membawa kenangan tentang seseorang.

Hal ini serupa dengan lagu karya Guns n Roses “November Rain” yang memiliki makna mendalam bagi pendengarnya. November Rain, merupakan lagu ikonik Guns N' Roses, tahun 1991. Lagu ini ditulis oleh Axl Rose, vokalis utama band, dan dikenal dengan melodi epik pergabungan rock dan orkestra.

Durasi 9 menit 17 detik dari lagu ini, cukup membawa anda, pada perasaan mendalam tentang cinta, kehilangan, dan harapan. "November rain" atau "hujan November" melambangkan momen-momen sulit atau gelap dalam kehidupan seseorang.

November, yang biasanya diasosiasikan dengan musim gugur dan hujan, merepresentasikan akhir dan perubahan, sesuatu yang dingin dan menyedihkan. Hal ini tergambar dalam penggalan salah satu liriknya “And it's hard to hold a candle In the cold November rain.”

Memang secara umum hubungan percintaan kerap kali dianggap sebagai suatu hal yang kompleks. Lagu ini juga menggambarkan perjalanan cinta yang penuh dengan kebahagiaan dan kesedihan, serta hal yang paling menyakitkan tentang ketidakpastian masa depan.

Namun, ada juga pesan harapan yang tersirat dalam lagu: walaupun hujan bisa membawa kesedihan, ia juga dapat menjadi awal dari sesuatu yang baru. Guns N’ Roses sukses membawa lagu November Rain abadi sampai saat ini.

Lirik lagu November Rain

When I look into your eyes

I can see a love restrained

But darlin' when I hold you

Don't you know I feel the same?

Nothin' lasts forever

And we both know hearts can change

And it's hard to hold a candle

In the cold November rain

We've been through this such a long long time

Just tryin' to kill the pain, ooh yeah

Love is always coming, love is always going

No one's really sure who's lettin' go today

Walking away

If we could take the time to lay it on the line

I could rest my head just knowin' that you were mine

All mine

So if you want to love me then darlin' don't refrain

Or I'll just end up walkin' in the cold November rain

Do you need some time on your own?

Do you need some time all alone?

Ooh, everybody needs some time on their own

Ooh, don't you know you need some time all alone

I know it's hard to keep an open heart

When even friends seem out to harm you

But if you could heal a broken heart

Wouldn't time be out to charm you?

Oh, oh, oh

Sometimes I need some time on my own

Sometimes I need some time all alone

Ooh, everybody needs some time on their own

Ooh, don't you know you need some time all alone

And when your fears subside

And shadows still remain, oh yeah

I know that you can love me when there's no one left to blame

So never mind the darkness, we still can find a way

'Cause nothin' lasts forever, even cold November rain

Don't ya think that you need somebody?

Don't ya think that you need someone?

Everybody needs somebody

You're not the only one

You're not the only one

Terjemahan lagu November Rain

Saat kutatap matamu

Bisa kulihat cinta yang kau tahan

Namun saat kudekap dirimu sayang

Tahukah bahwa kurasakan hal yang sama

Karena tak ada yang abadi

Dan kita berdua tahu hati bisa berubah

Dan sulit menjaga lilin tetap menyala

Di musim hujan bulan November yang dingin

Kita telah melalui ini cukup lama

Dengan berusaha mengobati rasa sakit

Namun kekasih selalu datang dan pergi

Dan tak seorangpun benar-benar yakin siapa yang akan pergi hari ini

Berlalu pergi

Andai kita bisa memanfaatkan waktu untuk berkata jujur

Aku bisa merasa tenang karena tahu bahwa kau adalah milikku

Benar-benar milikku

Jadi jika kau ingin mencintaiku, maka sayang jangan kau tahan

Atau akhirnya aku kan berlalu di musim hujan bulan November yang dingin

Apakah kau perlu waktu sendirian

Apakah kau perlu waktu benar-benar sendiri

Setiap orang perlu waktu sendirian

Tak tahukah kau perlu waktu sendirian

Aku tahu berat rasanya terus membuka hati

Saat teman pun kau rasa akan menyakitimu

Namun jika bisa kau sembuhkan hati yang terluka

Bahkan waktu pun takkan bisa memikatmu

Oh, oh, oh

Kadang aku perlu waktu sendirian

Kadang aku perlu waktu benar-benar sendirian

Ooh, setiap orang perlu waktu sendirian

Ooh, tak tahukah kau perlu waktu benar-benar sendirian

Dan saat rasa takutmu hilang

Dan bayangan tetap ada, oh yeah

Aku tahu kau bisa mencintaiku saat tak ada lagi yang bisa disalahkan

Jadi jangan takut dengan kegelapan kita masih bisa menemukan jalan

Karena tak ada yang abadi, termasuk hujan yang dingin di bulan November ini

Tidakkah menurutmu kau butuh seseorang

Tidakkah menurutmu kau butuh seseorang

Setiap orang butuh seseorang

Kau bukan satu-satunya

Kau bukan satu-satunya

(Enrich Samuel K.P)