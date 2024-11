Daftar Lengkap Pemenang MTV EMA’s 2024, Taylor Swift Borong Piala

Bisnis.com, JAKARTA - Taylor Swift memuncaki daftar pemenang di MTV EMA 2024, dengan trofi di kategori "Video Terbaik" bersama Fortnight (feat. Post Malone), plus "Artis Terbaik", "Live Terbaik", dan "Aktor AS Terbaik".

Pendatang baru MTV EMA Tyla juga meraih MTV EMA pertamanya untuk kategori "Afrobeat Terbaik", "R&B Terbaik", dan "Aktor Afrika Terbaik".

Bersama Tyla, para penampil Benson Boone dan LE SSERAFIM juga menerima MTV EMA pertama mereka. Benson Boone membawa pulang "Pendatang Baru Terbaik", sementara LE SSERAFIM memenangkan "Penerimaan Terbaik". Setelah memenangkan "Best New" pada tahun 2023, Peso Pluma melanjutkan kemenangan beruntunnya di MTV EMA dengan kemenangan "Best Latin" malam ini.

"Best Song" diberikan kepada Sabrina Carpenter untuk lagu hitnya yang luar biasa "Espresso," sementara pemenang lainnya termasuk Ariana Grande ("Best Pop"), Calvin Harris ("Best Electronic"), Imagine Dragons ("Best Alternative"), Eminem ("Best Hip-Hop"), Jimin ("Best K-Pop") plus LISA dan Rosalía ("Best Collaboration").

Sesuai dengan kota tuan rumah, legenda Manchester Liam Gallagher dinobatkan sebagai "Best Rock".

Di dalam MTV EMA kali ini terdapat momen yang menyentuh hati untuk mengenang Liam Payne, dengan kata-kata pribadi dari Rita.

Benson Boone membuka acara dengan gaya akrobatik, melayang di udara sambil memainkan grand piano emas sambil menghibur penonton dengan lagu-lagu hitnya "Slow It Down" dan "Beautiful Things." Membawakan lagu terbarunya "Push 2 Start" ke panggung MTV EMA, Tyla tampil dengan cat tubuh berkilauan, diapit oleh penari dan sebuah mobil, sebelum membuat penonton bernyanyi bersama dengan lagu hitnya "Water."

Grup musik bersaudara The Warning membawakan lagu mereka "Automatic Sun" dengan penuh semangat. Trio Meksiko ini mengguncang panggung dengan vokal yang berapi-api dan visual yang berapi-api.

Pemenang "Best UK & Ireland Act" RAYE memukau penonton dengan vokalnya yang menggetarkan dan penampilan panggung yang tak terbantahkan, diapit oleh tirai yang lebar, namanya yang menyala, paduan suara yang terdiri dari 30 orang, dan band live yang terdiri dari 13 orang.

Dalam penampilan yang intim, Shawn Mendes dan band live-nya menerangi seluruh panggung dengan pencahayaan yang terang dan dramatis, menonjolkan vokalnya yang tulus dan tulus. Shawn juga memenangkan "Best Canadian Act." Institusi hip-hop Busta Rhymes menerima Penghargaan Ikon Global MTV EMA 2024 dari rapper Inggris Little Simz. Legenda hip-hop yang inovatif ini juga menguasai seluruh tempat dengan sekelompok penari berenergi tinggi yang mengenakan kepala naga, dan visual naga raksasa, untuk penampilan medley mega yang memamerkan keterampilan kelas dunianya dengan "Scenario," "Put Your Hands Where The Eyes Can See," "I Know What You Want," "Do The BusABus Pt.2," "Break Ya Neck," "Look At Me Now," "Touch It" dan "Pass The Courvoisier."

Kekuatan K-Pop LE SSERAFIM menggelar badai petir sebagai latar belakang lagu mereka "Chasing Lightning," diikuti oleh "CRAZY," dalam penampilan yang dipimpin oleh keterampilan menari yang tak tertandingi di atas tangga.

Penampilan Peso Pluma untuk singelnya "Hollywood" menampilkan penampilan kejutan dari kolaboratornya di lagu tersebut, Estevan Plazola. Pasangan ini didukung oleh band beranggotakan 8 orang - yang uniknya tanpa drummer - dan set piece bergaya papan nama Hollywood yang sudah usang dengan tulisan "PP."

Menutup acara, penerima perdana MTV EMA Pop Pioneer 2024 Pet Shop Boys menghasilkan tontonan visual bersama pemain string lokal Manchester Camerata, yang semuanya mengenakan topi kerucut ikonik milik band tersebut. Dikelilingi oleh cahaya yang berkilauan, duo ini sekali lagi mendorong batasan seni visual dengan gaya khas mereka dengan membawakan lagu "All The Young Dudes" milik David Bowie diikuti oleh lagu kebangsaan mereka "West End Girls," sebuah perayaan penting dari ulang tahun singel tersebut yang ke-40.

Berikut daftar pemenang MTV EMA selengkapnya

BEST SONG: Sabrina Carpenter – Espresso

BEST VIDEO :Taylor Swift ft. Post Malone - Fortnight

BEST ARTIST : Taylor Swift

BEST COLLABORATION: LISA ft. Rosalía – NEW WOMAN

BEST NEW : Benson Boone

BEST POP: Ariana Grande

BEST AFROBEATS: Tyla

BEST ROCK: Liam Gallagher

BEST LATIN: Peso Pluma

BEST K-POP: Jimin

BEST ALTERNATIVE: Imagine Dragons

BEST ELECTRONIC: Calvin Harris

BEST HIP-HOP: Eminem

BEST R&B: Tyla

BEST LIVE: Taylor Swift

BEST PUSH: LE SSERAFIM

BIGGEST FANS: LISA

Full list of 2024 MTV EMA Worldwide Winners

BEST AFRICAN ACT: Tyla

BEST ASIA ACT: BINI

BEST AUSTRALIAN ACT: Sia

BEST AUSTRIAN ACT: RAF Camora

BEST BRASILIAN ACT: Pabllo Vittar

BEST CANADIAN ACT: Shawn Mendes

BEST CARIBBEAN ACT: Young Miko

BEST DUTCH ACT: Roxy Dekker

BEST FRENCH ACT: Pierre Garnier

BEST GERMAN ACT: AYLIVA

BEST INDIA ACT: Mali

BEST ISRAELI ACT: Noa Kirel

BEST ITALIAN ACT: Annalisa

BEST LAT AM CENTRAL ACT : Manuel Turizo

BEST LAT AM NORTH ACT: YeriMua

BEST LAT AM SOUTH ACT: Dillom

BEST NORDIC ACT: Zara Larsson

BEST POLISH ACT: Daria Zawiałow

BEST PORTUGUESE ACT: Bárbara Bandeira

BEST SPANISH ACT: Lola Indigo

BEST SWISS ACT: Nemo

BEST UK & IRELAND ACT: RAYE

BEST US ACT: Taylor Swift