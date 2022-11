Daftar Lengkap Pemenang MTV European Music Awards 2022, BTS Raih Penghargaan Biggest Fans

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Pada 13 November, '2022 MTV European Music Awards' berlangsung di Düsseldorf, Jerman.

Rita Ora dan Taika Waititi menjadi pembawa acara yang menampilkan pertunjukan Band Ukraina Kalush Orchestra, David Guetta dan Bebe Rexha, Muse, Ava Max, Stormzy, One Republic.

Tahun ini, Nicki Minaj meraih penghargaan “Best Song” dengan lagunya “Super Freaky Girl,” dan “Best Hip Hop,” sedangkan Harry Styles memenangkan kategori “Best Live.” Ora “Best Look ‘Personal Style’”, dan penghargaan “Video for Good” diberikan pada Sam Smith feat. Kim Petras for “Unholy.”

Selain itu, BTS membawa pulang penghargaan Biggest Fans, yang menandai kemenangan kelima berturut-turut mereka dari penghargaan tersebut mulai tahun 2018.

Dimulai dengan Best Korean Act Award pada tahun 2015, grup ini telah memenangkan berbagai penghargaan di MTV EMA selama bertahun-tahun.

Pada tahun 2018, BTS memenangkan penghargaan Grup Terbaik dan Penggemar Terbesar. Mereka membawa pulang penghargaan Grup Terbaik, Live Terbaik, Penggemar Terbesar pada tahun 2019, dan pada tahun 2020, mereka membawa pulang penghargaan Lagu Terbaik, Grup Terbaik, Live Virtual Terbaik, dan Penggemar Terbesar.

Tahun lalu, mereka membawa pulang 4 trofi termasuk penghargaan Best Pop, Best K-Pop, Best Group, dan Biggest Fans.

Berikut daftar lengkap pemenang MTV European Music Awards 2022

Best Song: Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Best Video: Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Best Artist: Taylor Swift

Best Collaboration: David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue)

Best Live: Harry Styles

Best Pop: Taylor Swift

Best New: SEVENTEEN

Best K-Pop: Lisa

Best Latin: Anitta

Best Electronic: David Guetta

Best Hip Hop: Nicki Minaj

Best Rock: Muse

Best Alternative: Gorillaz

Best R&B: Chlӧe

Best Longform: Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Video For Good: Sam Smith – Unholy (ft. Kim Petras)

Biggest Fans: BTS

Best Push: SEVENTEEN

Best Metaverse Performance: BLACKPINK The Virtual PUBG Mobile

Best Look ‘Personal Style’: Rita Ora

Generation Change: Lina Deshvar, Anna Kutova and Anfisa Yakovina

