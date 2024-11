Aktor Serial TV Paul Teal Meninggal Dunia Usia 35 Tahun Karena Kanker Pankreas

Bisnis.com, JAKARTA - Paul Teal, aktor TV dan panggung yang tampil di acara termasuk “One Tree Hill,” meninggal hari Jumat di Raleigh, N.C.

Kematian Teal dikonfirmasi oleh perwakilan aktor tersebut, dengan penyebab kematiannya terungkap karena kanker.

Dilansir dari TMZ, Emilia Torello, rekan Teal, berbagi cerita jika Teal telah didiagnosis menderita kanker pankreas stadium 4 pada bulan April.

Berita itu pertama kali disampaikan oleh Torello setelah dia berbagi lebih banyak tentang kematian aktor tersebut secara online.

“Kamu adalah belahan jiwaku, calon suamiku, batu karangku, dan masa depanku,” tulis Torello dalam postingan di Instagram.

“Kamu dikalahkan terlalu cepat, dalam pertempuran yang kamu lawan dengan gagah berani tanpa gagal. Sementara sebagian dari diriku mati bersamamu, aku berjanji untuk berjuang menemukan kebahagiaan dalam hidup sama kerasnya dengan perjuanganmu untuk hidup setiap hari.” tambahnya.

Teal lahir pada tahun 1989 dan dibesarkan di Wilmington, Carolina Utara.

One Tree Hill difilmkan di kota yang sama, tetapi dia tidak berperan dalam pertunjukan tersebut sampai dia pindah ke New York untuk mengejar peluang akting. “Saya kira menjadi aktor New York terdengar jauh lebih baik,” kata Teal kepada surat kabar lokal Star News Online.

Dia mulai berakting pada usia 12 tahun, tampil dalam paduan suara produksi panggung di Opera House Theatre Company sebelum mendapatkan peran yang lebih penting dalam pertunjukan termasuk The Producers, West Side Story, dan Grey Gardens.

Dia pertama kali bekerja dengan Lenz dalam produksi musik The Notebook pada tahun 2006. “Dia pemalu dan lucu serta sangat nyaman di atas panggung,” kenang Lenz. "Wow. Seperti kulit keduanya. Anda tidak bisa mengalihkan pandangan darinya.”