Orang Indonesia Kurang Asupan Protein, Ini Ragam Manfaatnya untuk Tubuh

Bisnis.com, JAKARTA — Orang Indonesia kekurangan asupan protein, padahal manfaat dan fungsinya begitu besar untjk tubuh.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, sebanyak 46% orang Indonesia kekurangan asupan protein harian. Pada 2024, rata-rata asupan hariannya hanya 61,70 gram per kapita per hari, jumlah ini turun dari 2023 sebanyak 62,33 gram per kapita per hari.

Nutrition Advisory Board Herbalife, Prof. Dr. Rimbawan mengatakan, Indonesia, dengan tingkat konsumsi protein sebesar 62 gram per kapita, berada di bawah negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.

"Malaysia misalnya rata-rata konsumsi proteinnya 159 gram per kapita, Thailand 141 gram, dan Filipina 93 gram. Ini membuktikan bahwa rata-rata penduduk Indonesia mengonsumsi protein dalam jumlah yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tersebut," jelasnya dalam launching Herbalife Shake rasa Cafe Latte di Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Sementara itu, dibandingkan dengan negara di luar ASEAN, konsumsi protein masyarakat Indonesia juga masih cukup jauh. Amerika Serikat misalnya, memiliki rerata konsumsi protein sebesar 267 gram per kapita, sementara Inggris Raya memiliki konsumsi protein sebesar 192 gram per kapita.

"Meskipun rata-ratanya sudah cukup. Tapi ternyata kalau kita dilihat sevara keseluruhan, masih ada 46% orang Indonesia yang kekurangan protein," tambahnya.

Apa Itu Protein?

Protein penting untuk tubuh, sebuah senyawa yang menjadi bagian dari nutrisi makro, memiliki molekul berukuran besar, yang terdiri dari asam amino.

Tubuh memerlukan sekitar 20 jenis asam amino, tetapi hanya bisa memproduksi sekitar 11 jenis asam amino Oleh karena itu, 9 lainnya harus didapatkan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi setiap hari.

"Kemudian karena protein adalah bagian dari nutrisi makro, maka harus diperoleh secara terus menerus. Jika tidak, maka akan ada perubahan pada tubuh seperti penurunan masa otot misalnya," ungkapnya.

Peran Penting Protein

Asupan protein sehari-hari memiliki peran penting dan spesifik berikut ini:

- Menjaga kulit tetap sehat

- Membantu metabolisme tulang

- Mengontrol gula darah

- Menghambat proses penuaan

- Mencegah kerusakan rambut

- Mencegah penyakit jantung

- Membantu menjaga berat badan

- Meningkatkan sistem imun

- Membantu menyeimbangkan hormon

- Meningkatkan massa otot

"Protein diperlukan untuk berbagai fungsi vital, seperti pertumbuhan dan perbaikan jaringan, pembentukan enzim dan hormon, serta mendukung sistem kekebalan tubuh. Protein juga berperan dalam menjaga kesehatan otot dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak," jelasnya.

Kebutuhan protein harian seseorang bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, berat badan, dan tingkat aktivitas fisik.

Secara umum, kebutuhan protein rata-rata adalah sekitar 65 gram per hari untuk pria dan 60 gram per hari untuk wanita, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019.

Namun, kebutuhan ini bisa lebih tinggi bagi orang-orang yang aktif secara fisik, seperti atlet, atau bagi mereka yang ingin meningkatkan massa otot.

"Dengan mengonsumsi protein yang cukup setiap hari sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh yang optimal serta mendukung kesehatan secara keseluruhan,” ungkap Rimbawan.

Protein bisa didapatkan dari produk hewani seperti daging baik sapi, ayam, ikan, produk susu, dan whey. Selain itu, bisa juga dari produk nabati, salah satu sumbernya yang berkualitas dari kacang kedelai.

"Bagi yang memerlukan asupan lebih juga bisa ditambahkan dengan suplemen minuman yang protein. Pastikan protein yabg berkualitas dengan melihat kadar dan kelengkapan asam amino esensialnya," imbuhnya.