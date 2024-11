4 Desa di Asia Tenggara Masuk dalam Daftar Desa Wisata Terbaik Dunia, Ada di Indonesia?

Bisnis.com, JAKARTA — Empat perwakilan desa dari Asia Tenggara masuk dalam daftar 55 Desa Wisata Terbaik oleh Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation World Tourism Organization/UNWTO) tahun ini.

Di Asia Tenggara, penghargaan "Desa Wisata Terbaik Dunia" tahun 2024 diberikan pada 15 November kepada dua desa di Indonesia, yaitu Desa Jatiluwih dan Wukirsari di Indonesia, Desa Bo Suak di Thailand, dan Desa Tra Que di Vietnam.

1. Desa Jatiluwih

Desa Jatiluwih terletak di ketinggian 700 meter di pulau wisata Indonesia, Bali, dekat Gunung Batukaru, gunung berapi tertinggi kedua di pulau tersebut.

Desa ini mencakup lahan pertanian seluas 53.000 hektar yang didominasi oleh hamparan sawah yang indah.

Petani padi di sini menggunakan sistem irigasi tradisional berbasis masyarakat yang dikenal sebagai subak, yang diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda pada 2012.

Pemandangan alam desa yang asri dan udaranya yang segar menjadikannya destinasi populer untuk trekking, berkemah, dan bersepeda. Pengunjung juga dapat menikmati kafe dan restoran lokal yang menyajikan hidangan khas yang dibuat dengan hasil bumi segar yang ditanam secara lokal.

2. Desa Wukirsari

Desa Wukirsari, yang terletak di daerah Kota Bantul yang tenang di Kota Yogyakarta, merupakan pusat seni dan kerajinan tradisional Indonesia.

Pengunjung dapat menjelajahi seni pembuatan batik yang rumit, kerajinan kuno wayang kulit, dan ukiran kayu.

Yang menjadi sorotan dari desa ini adalah Program Wayang Wukirsari, yang menawarkan pengalaman mendalam dalam seni wayang kulit Indonesia. Peserta dapat mempelajari tari tradisional, pertunjukan teater, dan musik gamelan, yang diakhiri dengan pertunjukan langsung epos Ramayana di Panggung Pendopo dengan kostum lengkap.

3. Desa Bo Suak

Desa Bo Suak di Distrik Mueang Nan, Thailand utara, telah menjadi destinasi Thailand pertama yang menerima penghargaan "Desa Wisata Terbaik".

Terletak hanya 15 menit berkendara dari Kota Nan, desa ini dihuni oleh lebih dari 6.500 penduduk dan menawarkan sekilas budaya dan kehidupan masyarakat Thailand yang autentik.

Pengunjung dapat terlibat dalam pengalaman langsung seperti membuat tembikar dan menenun.

4. Desa Sayur Tra Que

Desa Sayur Tra Que terletak tiga kilometer dari Kota Tua Hoi An, desa ini berdiri sejak abad ke-16 dan dikelilingi oleh Sungai Co Co dan Laguna Tra Que. Iklimnya yang sedang dan tanahnya yang subur membuatnya ideal untuk pertanian sayuran organik.

Pada daftar ini, UNWTO mengevaluasi lebih dari 260 aplikasi dari 60 negara untuk mengidentifikasi desa-desa yang unggul dalam menegakkan tiga pilar pariwisata berkelanjutan, yaitu keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan.

Penghargaan "Desa Wisata Terbaik" menyoroti peran pariwisata dalam melestarikan daerah pedesaan, termasuk lanskap alam, tradisi, keanekaragaman hayati, budaya, dan kegiatan lokal seperti pertanian, kehutanan, perikanan, dan kuliner.

Untuk memenuhi syarat, desa harus menunjukkan sumber daya alam dan budaya yang kaya, praktik inovatif, dan komitmen yang kuat terhadap pengembangan pariwisata yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa.