5 Artis yang Menang di Pilkada 2024, dari Rano Karno hingga Farhan

Bisnis.com, JAKARTA - Deretan artis mewarnai pemilihan kepala daerah alias Pilkada 2024 serentak tahun ini.

Ada beberapa yang menang berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count dan real count, ada yang terpaksa kandas perjalanannya karena suaranya kalah dari paslon lainnya.

Untuk diketahui, hasil hitungan ini, masih menunggu hitungan final dari KPU sekaligus pengumumannya.

Berikut deretan artis yang menang berdasarkan hasil quick count

1. Rano Karno

Dilansir dari akun instagram Rano Karno, menyebutkan calon Gubernur & Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno (Paslon No. 3) memperoleh 2.183.577 suara (50,07%) berdasarkan hasil Real Count KPUD DKI Jakarta dan penghitungan formulir C hasil KWK per pagi ini, Kamis, 28 November 2024 yang telah mencapai 100% TPS.

Perolehan 50% plus 2.943 suara ini menandakan kemenangan satu putaran di Pilkada Jakarta 2024.

"Terima kasih bagi semua kelompok masyarakat yang telah mendukung. Sekali lagi, kami sangat menghargai setiap suara Anda. Mari kita kawal ini bersama agar demokrasi Jakarta yang kita cintai ini tetap terjaga," tulis Rano di akun instagramnya.

2. Ritchie Ismail atau Jeje Govinda

Dilansir dari akun instagram Ritchie Ismail mengunggah kemenangan sebesar 37,50 persen berdasarkan hasi real count pilkada Bandung Barat.

Pilkada Bandung Barat sendiri diikuti oleh lima paslon.

Jeje juga bersaing dengan dua pasangan lainnya yang diisi pesohor yakni Henky Kurniawan (petahana) dan Gilang Dirga.

"Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kab.Bandung Barat dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kepercayaannya kepada kami," tulis Jeje di akun instagramnya.

3. Lucky Hakim

Berdasarkan real count sementara pasangan calon Lucky yang berpasangan dengan Saefudin unggul di pilkada Indramayu.

Dalam akun instagramnya dia mengunggah kemenangan dirinya yang berhasil meraih 68% suara. Sedangkan pasangan pesaingnya Nina Agustina-Tobroni memperoleh 25%, dan Bambang Hermanto-Kasan Basari 7%.

"Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaan masyarakat,,, insyaAllah di TPS nanti akan lebih tinggi lagi, dan terkait segala serangan hoax dan isu-isu lain seperti yang sudah kita duga sebelumnya saya yakin masyarakat sudah pintar untuk mensikapi,,, hasbunAllah wanimal wakil nimal maula waniman nasir," tulis Lucky Hakim.

4. Ali Syakieb

Berdasarkan hitung cepat unggul di Pilkada Kabupaten Bandung Ali Syakieb menjadi calon wakil bupati mendampingi petahana Dadang Supriatna unggul dibandingkan pasangan lainnya.

Di pilkada wilayah tersebut, dia juga bersaing dengan Calon Bupati Bandung yang juga artis Syahrul Gunawan "Jin dan Jun".

5. Muhammad Farhan

Artis dan presenter senior yang sudah lama malang melintang di dunia politik itu berdasarkan hitung cepat unggul di Pilkada Kota Bandung Jawa Barat. Farhan menjadi calon wali kota didampingi wakilnya Erwin.

Hasil sementara quick count dari Charta Politika menunjukkan kita berada di posisi pertama dengan 44,38% (jumlah data yang sudah masuk mencapai 90%).

"Alhamdulilah hari ini kami bersyukur atas hasil yang telah diraih, momen penuh syukur dan kebanggaan. Kemenangan ini bukan hanya milik Farhan atau Erwin, melainkan milik kita semua. Ini adalah buah dari pengorbanan, kerja sama, dan kerja keras yang kita lakukan selama ini dengan penuh rasa cinta dan dedikasi untuk Kota Bandung," tulis Farhan di akun instagramnya.