Sinopsis 13 Film yang Tayang Desember 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Desember akan menghadirkan berbagai film yang dirilis di bioskop, di antaranya film horor yang sangat dinantikan.

Pada November 2024 ini layar bioskop diramaikan oleh sejumlah film yang mencetak rekor box office seperti Moana dan Wicked. Namun ada juga film komedi Red one, film horor Heretic.

Sama halnya dengan Desember 2024 akan menghadirkan beragam film menarik yang siap memanjakan penonton di bioskop.

Berikut adalah beberapa film yang dijadwalkan tayang pada bulan ini:

1. Oh, Canada

Disutradarai oleh Paul Schrader, Oh, Canada adalah film yang diangkat dari novel Foregone karya Russell Banks yang terbit tahun 2021. Oh, canada yaitu kisah Leonard Fife (Richard Gere dan Jacob Elordi), seorang penulis dan pembuat film yang sakit parah yang telah setuju untuk memfilmkan wasiat terakhir hidupnya oleh pembuat film dokumenter Malcolm (Michael Imperioli) dan Diana (Victoria Hill).

Fife merupakan salah satu penentang perang Vietnam di Kanada, tetapi terbukti menjadi narator yang tidak dapat diandalkan karena ingatannya yang buruk dan terditorsi.

2. Y2K

Film Y2K adalah film komedi bencana yang menandai debut penyutradaraan Kyle Mooney. Y2K dibintangi oleh Jaden Martell, Julian Dennison, dan Rachel Zegler.

Film ini menceritakan tentang dua sahabat yang memutuskan untuk menghadiri pesta malam tahun baru pada tahun 1999, yang kemudian berubah menjadi malam yang penuh kekacauan.

3. Get Away

Get Away adalah film komedi horor yang disutradarai oleh Steffen Haars dan ditulis oleh Nick Frost. Dibintangi oleh Nick Frost, Aisling Bea, Sebastian Croft, dan Maisie Ayres.

Get Away mengisahkan tentang liburan keluarga ke pulau terpencil yang berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka menemukan bahwa pulau tersebut dihuni oleh seorang pembunuh berantai.

4. Werewolves

Werewolves adalah film aksi horor yang disutradarai oleh Steven C. Miller dan dibintangi oleh Frank Grillo, Katrina Law, Ilfenesh Hadera, dan Lou Diamond.

Werewolves menceritakan tentang kejadian suatu malam saat bulan purnama memicu gen laten pada setiap manusia, mengubah jutaan orang menjadi manusia serigala, dan menyebabkan kehancuran massal. Setahun kemudian, bulan purnama baru mendekat, jadi dunia bersiap sebaik mungkin untuk mengatasi kekacauan.

5. NightBitch

Nightbitch adalah film horor komedi hitam yang disutradarai oleh Marielle Heller. Film ini diadaptasi dari novel tahun 2021 dengan judul yang sama karya Rachel Yoder, Nightbitch kisah seorang seniman dan sekarang menjadi ibu rumah tangga (diperankan oleh Amy Adams) yang mencari sesuatu yang baru dalam hidupnya.

Suatu hari, ia menemukan beberapa perubahan fisik dalam dirinya, seperti bulu dan gigi yang lebih tajam, dan ternyata ia terkadang berubah menjadi seekor anjing , memberinya pelarian yang tak terduga dan aneh dari kehidupan sehari-hari (manusia).